AUSF: Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF
Le taux de change de AUSF a changé de 0.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.03 et à un maximum de 46.34.
Suivez la dynamique Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AUSF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AUSF aujourd'hui ?
L'action Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF est cotée à 46.27 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.26%, a clôturé hier à 46.15 et son volume d'échange a atteint 95. Le graphique en temps réel du cours de AUSF présente ces mises à jour.
L'action Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF verse-t-elle des dividendes ?
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF est actuellement valorisé à 46.27. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AUSF.
Comment acheter des actions AUSF ?
Vous pouvez acheter des actions Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF au cours actuel de 46.27. Les ordres sont généralement placés à proximité de 46.27 ou de 46.57, le 95 et le 0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AUSF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AUSF ?
Investir dans Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 38.54 - 46.82 et le prix actuel 46.27. Beaucoup comparent 0.72% et 6.37% avant de passer des ordres à 46.27 ou 46.57. Consultez le graphique du cours de AUSF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X Adaptive U.S. Factor ETF ?
Le cours le plus élevé de Global X Adaptive U.S. Factor ETF l'année dernière était 46.82. Au cours de 38.54 - 46.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 46.15 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X Adaptive U.S. Factor ETF ?
Le cours le plus bas de Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) sur l'année a été 38.54. Sa comparaison avec 46.27 et 38.54 - 46.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AUSF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AUSF a-t-elle été divisée ?
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 46.15 et 9.33% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 46.15
- Ouverture
- 46.18
- Bid
- 46.27
- Ask
- 46.57
- Plus Bas
- 46.03
- Plus Haut
- 46.34
- Volume
- 95
- Changement quotidien
- 0.26%
- Changement Mensuel
- 0.72%
- Changement à 6 Mois
- 6.37%
- Changement Annuel
- 9.33%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8