AUSF: Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF

46.27 USD 0.12 (0.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AUSF ha avuto una variazione del 0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.03 e ad un massimo di 46.34.

Segui le dinamiche di Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AUSF oggi?

Oggi le azioni Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF sono prezzate a 46.27. Viene scambiato all'interno di 0.26%, la chiusura di ieri è stata 46.15 e il volume degli scambi ha raggiunto 95. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AUSF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF pagano dividendi?

Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF è attualmente valutato a 46.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AUSF.

Come acquistare azioni AUSF?

Puoi acquistare azioni Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF al prezzo attuale di 46.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 46.27 o 46.57, mentre 95 e 0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AUSF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AUSF?

Investire in Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF implica considerare l'intervallo annuale 38.54 - 46.82 e il prezzo attuale 46.27. Molti confrontano 0.72% e 6.37% prima di effettuare ordini su 46.27 o 46.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AUSF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Adaptive U.S. Factor ETF?

Il prezzo massimo di Global X Adaptive U.S. Factor ETF nell'ultimo anno è stato 46.82. All'interno di 38.54 - 46.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 46.15 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Adaptive U.S. Factor ETF?

Il prezzo più basso di Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) nel corso dell'anno è stato 38.54. Confrontandolo con gli attuali 46.27 e 38.54 - 46.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AUSF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AUSF?

Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 46.15 e 9.33%.

Intervallo Giornaliero
46.03 46.34
Intervallo Annuale
38.54 46.82
Chiusura Precedente
46.15
Apertura
46.18
Bid
46.27
Ask
46.57
Minimo
46.03
Massimo
46.34
Volume
95
Variazione giornaliera
0.26%
Variazione Mensile
0.72%
Variazione Semestrale
6.37%
Variazione Annuale
9.33%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8