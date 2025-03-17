- Panoramica
AUSF: Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF
Il tasso di cambio AUSF ha avuto una variazione del 0.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.03 e ad un massimo di 46.34.
Segui le dinamiche di Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AUSF News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AUSF oggi?
Oggi le azioni Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF sono prezzate a 46.27. Viene scambiato all'interno di 0.26%, la chiusura di ieri è stata 46.15 e il volume degli scambi ha raggiunto 95. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AUSF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF pagano dividendi?
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF è attualmente valutato a 46.27. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AUSF.
Come acquistare azioni AUSF?
Puoi acquistare azioni Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF al prezzo attuale di 46.27. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 46.27 o 46.57, mentre 95 e 0.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AUSF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AUSF?
Investire in Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF implica considerare l'intervallo annuale 38.54 - 46.82 e il prezzo attuale 46.27. Molti confrontano 0.72% e 6.37% prima di effettuare ordini su 46.27 o 46.57. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AUSF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Adaptive U.S. Factor ETF?
Il prezzo massimo di Global X Adaptive U.S. Factor ETF nell'ultimo anno è stato 46.82. All'interno di 38.54 - 46.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 46.15 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Adaptive U.S. Factor ETF?
Il prezzo più basso di Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) nel corso dell'anno è stato 38.54. Confrontandolo con gli attuali 46.27 e 38.54 - 46.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AUSF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AUSF?
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 46.15 e 9.33%.
- Chiusura Precedente
- 46.15
- Apertura
- 46.18
- Bid
- 46.27
- Ask
- 46.57
- Minimo
- 46.03
- Massimo
- 46.34
- Volume
- 95
- Variazione giornaliera
- 0.26%
- Variazione Mensile
- 0.72%
- Variazione Semestrale
- 6.37%
- Variazione Annuale
- 9.33%
