AUSF: Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF
El tipo de cambio de AUSF de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.13, mientras que el máximo ha alcanzado 46.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AUSF News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AUSF hoy?
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) se evalúa hoy en 46.28. El instrumento se negocia dentro de 0.02%; el cierre de ayer ha sido 46.27 y el volumen comercial ha alcanzado 32. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AUSF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF?
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF se evalúa actualmente en 46.28. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.36% y USD. Monitoree los movimientos de AUSF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AUSF?
Puede comprar acciones de Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) al precio actual de 46.28. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 46.28 o 46.58, mientras que 32 y -0.17% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AUSF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AUSF?
Invertir en Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF implica tener en cuenta el rango anual 38.54 - 46.82 y el precio actual 46.28. Muchos comparan 0.74% y 6.39% antes de colocar órdenes en 46.28 o 46.58. Estudie los cambios diarios de precios de AUSF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Adaptive U.S. Factor ETF?
El precio más alto de Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) en el último año ha sido 46.82. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 38.54 - 46.82, una comparación con 46.27 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Adaptive U.S. Factor ETF?
El precio más bajo de Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) para el año ha sido 38.54. La comparación con los actuales 46.28 y 38.54 - 46.82 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AUSF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AUSF?
En el pasado, Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 46.27 y 9.36% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 46.27
- Open
- 46.36
- Bid
- 46.28
- Ask
- 46.58
- Low
- 46.13
- High
- 46.39
- Volumen
- 32
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- 0.74%
- Cambio a 6 meses
- 6.39%
- Cambio anual
- 9.36%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8