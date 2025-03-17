KurseKategorien
AUSF: Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF

46.36 USD 0.09 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AUSF hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.13 bis zu einem Hoch von 46.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von AUSF heute?

Die Aktie von Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) notiert heute bei 46.36. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 46.27 und das Handelsvolumen erreichte 66. Das Live-Chart von AUSF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie AUSF Dividenden?

Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF wird derzeit mit 46.36 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AUSF zu verfolgen.

Wie kaufe ich AUSF-Aktien?

Sie können Aktien von Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) zum aktuellen Kurs von 46.36 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 46.36 oder 46.66 platziert, während 66 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AUSF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in AUSF-Aktien?

Bei einer Investition in Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF müssen die jährliche Spanne 38.54 - 46.82 und der aktuelle Kurs 46.36 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.91% und 6.57%, bevor sie Orders zu 46.36 oder 46.66 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AUSF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Adaptive U.S. Factor ETF?

Der höchste Kurs von Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) im vergangenen Jahr lag bei 46.82. Innerhalb von 38.54 - 46.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 46.27 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Adaptive U.S. Factor ETF?

Der niedrigste Kurs von Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) im Laufe des Jahres betrug 38.54. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 46.36 und der Spanne 38.54 - 46.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AUSF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von AUSF statt?

Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 46.27 und 9.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
46.13 46.39
Jahresspanne
38.54 46.82
Vorheriger Schlusskurs
46.27
Eröffnung
46.36
Bid
46.36
Ask
46.66
Tief
46.13
Hoch
46.39
Volumen
66
Tagesänderung
0.19%
Monatsänderung
0.91%
6-Monatsänderung
6.57%
Jahresänderung
9.55%
