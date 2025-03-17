КотировкиРазделы
AUSF: Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF

46.27 USD 0.12 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AUSF за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.03, а максимальная — 46.34.

Следите за динамикой Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AUSF сегодня?

Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) сегодня оценивается на уровне 46.27. Инструмент торгуется в пределах 0.26%, вчерашнее закрытие составило 46.15, а торговый объем достиг 95. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AUSF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF?

Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF в настоящее время оценивается в 46.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.33% и USD. Отслеживайте движения AUSF на графике в реальном времени.

Как купить акции AUSF?

Вы можете купить акции Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) по текущей цене 46.27. Ордера обычно размещаются около 46.27 или 46.57, тогда как 95 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AUSF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AUSF?

Инвестирование в Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF предполагает учет годового диапазона 38.54 - 46.82 и текущей цены 46.27. Многие сравнивают 0.72% и 6.37% перед размещением ордеров на 46.27 или 46.57. Изучайте ежедневные изменения цены AUSF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Adaptive U.S. Factor ETF?

Самая высокая цена Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) за последний год составила 46.82. Акции заметно колебались в пределах 38.54 - 46.82, сравнение с 46.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Adaptive U.S. Factor ETF?

Самая низкая цена Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) за год составила 38.54. Сравнение с текущими 46.27 и 38.54 - 46.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AUSF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AUSF?

В прошлом Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.15 и 9.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.03 46.34
Годовой диапазон
38.54 46.82
Предыдущее закрытие
46.15
Open
46.18
Bid
46.27
Ask
46.57
Low
46.03
High
46.34
Объем
95
Дневное изменение
0.26%
Месячное изменение
0.72%
6-месячное изменение
6.37%
Годовое изменение
9.33%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8