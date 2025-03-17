- Обзор рынка
AUSF: Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF
Курс AUSF за сегодня изменился на 0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.03, а максимальная — 46.34.
Следите за динамикой Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AUSF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AUSF сегодня?
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) сегодня оценивается на уровне 46.27. Инструмент торгуется в пределах 0.26%, вчерашнее закрытие составило 46.15, а торговый объем достиг 95. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AUSF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF?
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF в настоящее время оценивается в 46.27. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.33% и USD. Отслеживайте движения AUSF на графике в реальном времени.
Как купить акции AUSF?
Вы можете купить акции Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) по текущей цене 46.27. Ордера обычно размещаются около 46.27 или 46.57, тогда как 95 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AUSF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AUSF?
Инвестирование в Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF предполагает учет годового диапазона 38.54 - 46.82 и текущей цены 46.27. Многие сравнивают 0.72% и 6.37% перед размещением ордеров на 46.27 или 46.57. Изучайте ежедневные изменения цены AUSF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Adaptive U.S. Factor ETF?
Самая высокая цена Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) за последний год составила 46.82. Акции заметно колебались в пределах 38.54 - 46.82, сравнение с 46.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Adaptive U.S. Factor ETF?
Самая низкая цена Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) за год составила 38.54. Сравнение с текущими 46.27 и 38.54 - 46.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AUSF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AUSF?
В прошлом Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.15 и 9.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.15
- Open
- 46.18
- Bid
- 46.27
- Ask
- 46.57
- Low
- 46.03
- High
- 46.34
- Объем
- 95
- Дневное изменение
- 0.26%
- Месячное изменение
- 0.72%
- 6-месячное изменение
- 6.37%
- Годовое изменение
- 9.33%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8