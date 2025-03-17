AUSF: Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF
今日AUSF汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点46.03和高点46.34进行交易。
关注Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUSF新闻
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- A Brilliant And Simple Large-Cap Strategy Anyone Can Do
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- AUSF ETF: Factor Based Strategy With Mixed Results (NYSEARCA:AUSF)
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
常见问题解答
AUSF股票今天的价格是多少？
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF股票今天的定价为46.27。它在0.26%范围内交易，昨天的收盘价为46.15，交易量达到95。AUSF的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF股票是否支付股息？
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF目前的价值为46.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.33%和USD。实时查看图表以跟踪AUSF走势。
如何购买AUSF股票？
您可以以46.27的当前价格购买Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF股票。订单通常设置在46.27或46.57附近，而95和0.19%显示市场活动。立即关注AUSF的实时图表更新。
如何投资AUSF股票？
投资Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF需要考虑年度范围38.54 - 46.82和当前价格46.27。许多人在以46.27或46.57下订单之前，会比较0.72%和。实时查看AUSF价格图表，了解每日变化。
Global X Adaptive U.S. Factor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Adaptive U.S. Factor ETF的最高价格是46.82。在38.54 - 46.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF的绩效。
Global X Adaptive U.S. Factor ETF股票的最低价格是多少？
Global X Adaptive U.S. Factor ETF（AUSF）的最低价格为38.54。将其与当前的46.27和38.54 - 46.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUSF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AUSF股票是什么时候拆分的？
Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.15和9.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.15
- 开盘价
- 46.18
- 卖价
- 46.27
- 买价
- 46.57
- 最低价
- 46.03
- 最高价
- 46.34
- 交易量
- 95
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- 0.72%
- 6个月变化
- 6.37%
- 年变化
- 9.33%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8