报价部分
货币 / AUSF
AUSF: Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF

46.27 USD 0.12 (0.26%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AUSF汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点46.03和高点46.34进行交易。

关注Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

AUSF新闻

常见问题解答

AUSF股票今天的价格是多少？

Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF股票今天的定价为46.27。它在0.26%范围内交易，昨天的收盘价为46.15，交易量达到95。AUSF的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF股票是否支付股息？

Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF目前的价值为46.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.33%和USD。实时查看图表以跟踪AUSF走势。

如何购买AUSF股票？

您可以以46.27的当前价格购买Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF股票。订单通常设置在46.27或46.57附近，而95和0.19%显示市场活动。立即关注AUSF的实时图表更新。

如何投资AUSF股票？

投资Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF需要考虑年度范围38.54 - 46.82和当前价格46.27。许多人在以46.27或46.57下订单之前，会比较0.72%和。实时查看AUSF价格图表，了解每日变化。

Global X Adaptive U.S. Factor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Adaptive U.S. Factor ETF的最高价格是46.82。在38.54 - 46.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF的绩效。

Global X Adaptive U.S. Factor ETF股票的最低价格是多少？

Global X Adaptive U.S. Factor ETF（AUSF）的最低价格为38.54。将其与当前的46.27和38.54 - 46.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AUSF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AUSF股票是什么时候拆分的？

Global X Funds Global X Adaptive U.S. Factor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.15和9.33%中可见。

日范围
46.03 46.34
年范围
38.54 46.82
前一天收盘价
46.15
开盘价
46.18
卖价
46.27
买价
46.57
最低价
46.03
最高价
46.34
交易量
95
日变化
0.26%
月变化
0.72%
6个月变化
6.37%
年变化
9.33%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8