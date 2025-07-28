Moedas / ATMU
ATMU: Atmus Filtration Technologies Inc
46.20 USD 0.35 (0.76%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ATMU para hoje mudou para 0.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.01 e o mais alto foi 46.30.
Veja a dinâmica do par de moedas Atmus Filtration Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
46.01 46.30
Faixa anual
30.94 47.10
- Fechamento anterior
- 45.85
- Open
- 46.25
- Bid
- 46.20
- Ask
- 46.50
- Low
- 46.01
- High
- 46.30
- Volume
- 15
- Mudança diária
- 0.76%
- Mudança mensal
- 5.17%
- Mudança de 6 meses
- 25.85%
- Mudança anual
- 22.97%
