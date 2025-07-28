통화 / ATMU
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ATMU: Atmus Filtration Technologies Inc
46.03 USD 0.39 (0.84%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ATMU 환율이 오늘 -0.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.71이고 고가는 46.60이었습니다.
Atmus Filtration Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATMU News
- 앳머스 필터레이션 테크놀로지 주가, 사상 최고치인 46.9 USD 기록
- Atmus Filtration Technologies stock hits all-time high at 46.9 USD
- Tetra Tech Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Atmus Filtration Technologies stock reaches all-time high of 46.39 USD
- Has Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Tetra Tech, Donaldson, Atmus Filtration and Fuel Tech
- 4 Pollution Control Stocks to Watch on Robust Industry Trends
- JPMorgan downgrades Atmus Filtration stock to Neutral on limited upside
- Atmus Filtration Technologies stock hits all-time high at 45.44 USD
- Atmus Filtration Technologies increases quarterly dividend by 10%
- Are Industrial Products Stocks Lagging Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) This Year?
- Atmus Filtration (ATMU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Atmus Filtration Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- Atmus Reports Record Sales Growth
- Atmus Filtration Q2 2025 slides: Sales up 4.8%, raises full-year guidance
- Atmus Filtration Technologies (ATMU) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Atmus Filtration Technologies soars after beating Q2 expectations
- The Manitowoc Company, Inc. (MTW) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Atmus Filtration Stock?
- Zebra Technologies to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Eaton to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Atmus Filtration Technologies (ATMU) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- How to Find Strong Industrial Products Stocks Slated for Positive Earnings Surprises
- IDEX Gears Up to Post Q2 Earnings: Is a Beat in the Offing?
일일 변동 비율
45.71 46.60
년간 변동
30.94 47.10
- 이전 종가
- 46.42
- 시가
- 46.44
- Bid
- 46.03
- Ask
- 46.33
- 저가
- 45.71
- 고가
- 46.60
- 볼륨
- 932
- 일일 변동
- -0.84%
- 월 변동
- 4.78%
- 6개월 변동
- 25.39%
- 년간 변동율
- 22.52%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K