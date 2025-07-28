Валюты / ATMU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ATMU: Atmus Filtration Technologies Inc
46.35 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATMU за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.83, а максимальная — 46.91.
Следите за динамикой Atmus Filtration Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ATMU
- Акции Atmus Filtration Technologies достигли исторического максимума в $46,9
- Atmus Filtration Technologies stock hits all-time high at 46.9 USD
- Tetra Tech Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Atmus Filtration Technologies stock reaches all-time high of 46.39 USD
- Has Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Tetra Tech, Donaldson, Atmus Filtration and Fuel Tech
- 4 Pollution Control Stocks to Watch on Robust Industry Trends
- JPMorgan downgrades Atmus Filtration stock to Neutral on limited upside
- Atmus Filtration Technologies stock hits all-time high at 45.44 USD
- Atmus Filtration Technologies increases quarterly dividend by 10%
- Are Industrial Products Stocks Lagging Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) This Year?
- Atmus Filtration (ATMU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Atmus Filtration Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- Atmus Reports Record Sales Growth
- Atmus Filtration Q2 2025 slides: Sales up 4.8%, raises full-year guidance
- Atmus Filtration Technologies (ATMU) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Atmus Filtration Technologies soars after beating Q2 expectations
- The Manitowoc Company, Inc. (MTW) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Atmus Filtration Stock?
- Zebra Technologies to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Eaton to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Atmus Filtration Technologies (ATMU) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- How to Find Strong Industrial Products Stocks Slated for Positive Earnings Surprises
- IDEX Gears Up to Post Q2 Earnings: Is a Beat in the Offing?
Дневной диапазон
45.83 46.91
Годовой диапазон
30.94 47.10
- Предыдущее закрытие
- 46.38
- Open
- 46.62
- Bid
- 46.35
- Ask
- 46.65
- Low
- 45.83
- High
- 46.91
- Объем
- 927
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 5.51%
- 6-месячное изменение
- 26.26%
- Годовое изменение
- 23.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.