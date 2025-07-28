КотировкиРазделы
ATMU: Atmus Filtration Technologies Inc

46.35 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATMU за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.83, а максимальная — 46.91.

Следите за динамикой Atmus Filtration Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
45.83 46.91
Годовой диапазон
30.94 47.10
Предыдущее закрытие
46.38
Open
46.62
Bid
46.35
Ask
46.65
Low
45.83
High
46.91
Объем
927
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
5.51%
6-месячное изменение
26.26%
Годовое изменение
23.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.