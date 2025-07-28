通貨 / ATMU
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ATMU: Atmus Filtration Technologies Inc
46.42 USD 0.57 (1.24%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATMUの今日の為替レートは、1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり46.01の安値と46.86の高値で取引されました。
Atmus Filtration Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATMU News
- Atmus Filtration Technologies社の株価が46.9ドルで過去最高値を記録
- Atmus Filtration Technologies stock hits all-time high at 46.9 USD
- Tetra Tech Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Atmus Filtration Technologies stock reaches all-time high of 46.39 USD
- Has Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Tetra Tech, Donaldson, Atmus Filtration and Fuel Tech
- 4 Pollution Control Stocks to Watch on Robust Industry Trends
- JPMorgan downgrades Atmus Filtration stock to Neutral on limited upside
- Atmus Filtration Technologies stock hits all-time high at 45.44 USD
- Atmus Filtration Technologies increases quarterly dividend by 10%
- Are Industrial Products Stocks Lagging Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) This Year?
- Atmus Filtration (ATMU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Atmus Filtration Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- Atmus Reports Record Sales Growth
- Atmus Filtration Q2 2025 slides: Sales up 4.8%, raises full-year guidance
- Atmus Filtration Technologies (ATMU) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Atmus Filtration Technologies soars after beating Q2 expectations
- The Manitowoc Company, Inc. (MTW) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Atmus Filtration Stock?
- Zebra Technologies to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Eaton to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Atmus Filtration Technologies (ATMU) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- How to Find Strong Industrial Products Stocks Slated for Positive Earnings Surprises
- IDEX Gears Up to Post Q2 Earnings: Is a Beat in the Offing?
1日のレンジ
46.01 46.86
1年のレンジ
30.94 47.10
- 以前の終値
- 45.85
- 始値
- 46.25
- 買値
- 46.42
- 買値
- 46.72
- 安値
- 46.01
- 高値
- 46.86
- 出来高
- 1.704 K
- 1日の変化
- 1.24%
- 1ヶ月の変化
- 5.67%
- 6ヶ月の変化
- 26.45%
- 1年の変化
- 23.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K