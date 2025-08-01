Divisas / ATMU
ATMU: Atmus Filtration Technologies Inc
45.85 USD 0.50 (1.08%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ATMU de hoy ha cambiado un -1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.67, mientras que el máximo ha alcanzado 47.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Atmus Filtration Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ATMU News
Acciones de Atmus Filtration Technologies alcanzan un máximo histórico de 46.9 USD
Las acciones de Atmus Filtration Technologies alcanzan máximos históricos a 46,9 dólares
- Atmus Filtration Technologies stock hits all-time high at 46.9 USD
- Tetra Tech Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Atmus Filtration Technologies stock reaches all-time high of 46.39 USD
- Has Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Tetra Tech, Donaldson, Atmus Filtration and Fuel Tech
- 4 Pollution Control Stocks to Watch on Robust Industry Trends
- JPMorgan downgrades Atmus Filtration stock to Neutral on limited upside
- Atmus Filtration Technologies stock hits all-time high at 45.44 USD
- Atmus Filtration Technologies increases quarterly dividend by 10%
- Are Industrial Products Stocks Lagging Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) This Year?
- Atmus Filtration (ATMU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Atmus Filtration Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- Atmus Reports Record Sales Growth
- Atmus Filtration Q2 2025 slides: Sales up 4.8%, raises full-year guidance
- Atmus Filtration Technologies (ATMU) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Atmus Filtration Technologies soars after beating Q2 expectations
- The Manitowoc Company, Inc. (MTW) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Atmus Filtration Stock?
- Zebra Technologies to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Eaton to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Atmus Filtration Technologies (ATMU) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- How to Find Strong Industrial Products Stocks Slated for Positive Earnings Surprises
Rango diario
45.67 47.08
Rango anual
30.94 47.10
- Cierres anteriores
- 46.35
- Open
- 46.78
- Bid
- 45.85
- Ask
- 46.15
- Low
- 45.67
- High
- 47.08
- Volumen
- 769
- Cambio diario
- -1.08%
- Cambio mensual
- 4.37%
- Cambio a 6 meses
- 24.90%
- Cambio anual
- 22.04%
