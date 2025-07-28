Devises / ATMU
ATMU: Atmus Filtration Technologies Inc
46.03 USD 0.39 (0.84%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ATMU a changé de -0.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.71 et à un maximum de 46.60.
Suivez la dynamique Atmus Filtration Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
45.71 46.60
Range Annuel
30.94 47.10
- Clôture Précédente
- 46.42
- Ouverture
- 46.44
- Bid
- 46.03
- Ask
- 46.33
- Plus Bas
- 45.71
- Plus Haut
- 46.60
- Volume
- 932
- Changement quotidien
- -0.84%
- Changement Mensuel
- 4.78%
- Changement à 6 Mois
- 25.39%
- Changement Annuel
- 22.52%
20 septembre, samedi