Valute / ATMU
ATMU: Atmus Filtration Technologies Inc
46.03 USD 0.39 (0.84%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATMU ha avuto una variazione del -0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.71 e ad un massimo di 46.60.
Segui le dinamiche di Atmus Filtration Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
45.71 46.60
Intervallo Annuale
30.94 47.10
- Chiusura Precedente
- 46.42
- Apertura
- 46.44
- Bid
- 46.03
- Ask
- 46.33
- Minimo
- 45.71
- Massimo
- 46.60
- Volume
- 932
- Variazione giornaliera
- -0.84%
- Variazione Mensile
- 4.78%
- Variazione Semestrale
- 25.39%
- Variazione Annuale
- 22.52%
20 settembre, sabato