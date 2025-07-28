QuotazioniSezioni
Valute / ATMU
Tornare a Azioni

ATMU: Atmus Filtration Technologies Inc

46.03 USD 0.39 (0.84%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATMU ha avuto una variazione del -0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.71 e ad un massimo di 46.60.

Segui le dinamiche di Atmus Filtration Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ATMU News

Intervallo Giornaliero
45.71 46.60
Intervallo Annuale
30.94 47.10
Chiusura Precedente
46.42
Apertura
46.44
Bid
46.03
Ask
46.33
Minimo
45.71
Massimo
46.60
Volume
932
Variazione giornaliera
-0.84%
Variazione Mensile
4.78%
Variazione Semestrale
25.39%
Variazione Annuale
22.52%
20 settembre, sabato