AOD: abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest
A taxa do AOD para hoje mudou para 0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.55 e o mais alto foi 9.60.
Veja a dinâmica do par de moedas abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AOD Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AOD hoje?
Hoje abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest (AOD) está avaliado em 9.55. O instrumento é negociado dentro de 9.55 - 9.60, o fechamento de ontem foi 9.52, e o volume de negociação atingiu 600. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AOD em tempo real.
As ações de abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest pagam dividendos?
Atualmente abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest está avaliado em 9.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.27% e USD. Monitore os movimentos de AOD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AOD?
Você pode comprar ações de abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest (AOD) pelo preço atual 9.55. Ordens geralmente são executadas perto de 9.55 ou 9.85, enquanto 600 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AOD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AOD?
Investir em abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest envolve considerar a faixa anual 6.99 - 9.60 e o preço atual 9.55. Muitos comparam 0.95% e 14.78% antes de enviar ordens em 9.55 ou 9.85. Estude as mudanças diárias de preço de AOD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Abrdn Total Dynamic Dividend Fund?
O maior preço de Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) no último ano foi 9.60. As ações oscilaram bastante dentro de 6.99 - 9.60, e a comparação com 9.52 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Abrdn Total Dynamic Dividend Fund?
O menor preço de Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) no ano foi 6.99. A comparação com o preço atual 9.55 e 6.99 - 9.60 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AOD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AOD?
No passado abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.52 e 9.27% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.52
- Open
- 9.55
- Bid
- 9.55
- Ask
- 9.85
- Low
- 9.55
- High
- 9.60
- Volume
- 600
- Mudança diária
- 0.32%
- Mudança mensal
- 0.95%
- Mudança de 6 meses
- 14.78%
- Mudança anual
- 9.27%