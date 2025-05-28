- Panoramica
AOD: abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest
Il tasso di cambio AOD ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.49 e ad un massimo di 9.55.
Segui le dinamiche di abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AOD News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AOD oggi?
Oggi le azioni abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest sono prezzate a 9.51. Viene scambiato all'interno di 0.11%, la chiusura di ieri è stata 9.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 468. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AOD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest pagano dividendi?
abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest è attualmente valutato a 9.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AOD.
Come acquistare azioni AOD?
Puoi acquistare azioni abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest al prezzo attuale di 9.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.51 o 9.81, mentre 468 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AOD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AOD?
Investire in abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest implica considerare l'intervallo annuale 6.99 - 9.55 e il prezzo attuale 9.51. Molti confrontano 0.53% e 14.30% prima di effettuare ordini su 9.51 o 9.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AOD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Abrdn Total Dynamic Dividend Fund?
Il prezzo massimo di Abrdn Total Dynamic Dividend Fund nell'ultimo anno è stato 9.55. All'interno di 6.99 - 9.55, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Abrdn Total Dynamic Dividend Fund?
Il prezzo più basso di Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) nel corso dell'anno è stato 6.99. Confrontandolo con gli attuali 9.51 e 6.99 - 9.55 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AOD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AOD?
abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.50 e 8.81%.
- Chiusura Precedente
- 9.50
- Apertura
- 9.52
- Bid
- 9.51
- Ask
- 9.81
- Minimo
- 9.49
- Massimo
- 9.55
- Volume
- 468
- Variazione giornaliera
- 0.11%
- Variazione Mensile
- 0.53%
- Variazione Semestrale
- 14.30%
- Variazione Annuale
- 8.81%
- Agire
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Agire
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Agire
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%