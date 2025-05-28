КотировкиРазделы
Валюты / AOD
Назад в Рынок акций США

AOD: abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest

9.55 USD 0.03 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AOD за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.55, а максимальная — 9.60.

Следите за динамикой abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AOD

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AOD сегодня?

abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest (AOD) сегодня оценивается на уровне 9.55. Инструмент торгуется в пределах 9.55 - 9.60, вчерашнее закрытие составило 9.52, а торговый объем достиг 600. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AOD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest?

abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 9.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.27% и USD. Отслеживайте движения AOD на графике в реальном времени.

Как купить акции AOD?

Вы можете купить акции abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest (AOD) по текущей цене 9.55. Ордера обычно размещаются около 9.55 или 9.85, тогда как 600 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AOD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AOD?

Инвестирование в abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 6.99 - 9.60 и текущей цены 9.55. Многие сравнивают 0.95% и 14.78% перед размещением ордеров на 9.55 или 9.85. Изучайте ежедневные изменения цены AOD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Abrdn Total Dynamic Dividend Fund?

Самая высокая цена Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) за последний год составила 9.60. Акции заметно колебались в пределах 6.99 - 9.60, сравнение с 9.52 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Abrdn Total Dynamic Dividend Fund?

Самая низкая цена Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) за год составила 6.99. Сравнение с текущими 9.55 и 6.99 - 9.60 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AOD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AOD?

В прошлом abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.52 и 9.27% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.55 9.60
Годовой диапазон
6.99 9.60
Предыдущее закрытие
9.52
Open
9.55
Bid
9.55
Ask
9.85
Low
9.55
High
9.60
Объем
600
Дневное изменение
0.32%
Месячное изменение
0.95%
6-месячное изменение
14.78%
Годовое изменение
9.27%
04 октября, суббота