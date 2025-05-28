- Übersicht
AOD: abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest
Der Wechselkurs von AOD hat sich für heute um 0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.55 bis zu einem Hoch von 9.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AOD heute?
Die Aktie von abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest (AOD) notiert heute bei 9.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.55 - 9.60 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.52 und das Handelsvolumen erreichte 600. Das Live-Chart von AOD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AOD Dividenden?
abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest wird derzeit mit 9.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.27% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AOD zu verfolgen.
Wie kaufe ich AOD-Aktien?
Sie können Aktien von abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest (AOD) zum aktuellen Kurs von 9.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.55 oder 9.85 platziert, während 600 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AOD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AOD-Aktien?
Bei einer Investition in abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest müssen die jährliche Spanne 6.99 - 9.60 und der aktuelle Kurs 9.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.95% und 14.78%, bevor sie Orders zu 9.55 oder 9.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AOD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Abrdn Total Dynamic Dividend Fund?
Der höchste Kurs von Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) im vergangenen Jahr lag bei 9.60. Innerhalb von 6.99 - 9.60 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.52 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Abrdn Total Dynamic Dividend Fund?
Der niedrigste Kurs von Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) im Laufe des Jahres betrug 6.99. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.55 und der Spanne 6.99 - 9.60 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AOD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AOD statt?
abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.52 und 9.27% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.52
- Eröffnung
- 9.55
- Bid
- 9.55
- Ask
- 9.85
- Tief
- 9.55
- Hoch
- 9.60
- Volumen
- 600
- Tagesänderung
- 0.32%
- Monatsänderung
- 0.95%
- 6-Monatsänderung
- 14.78%
- Jahresänderung
- 9.27%