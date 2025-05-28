CotizacionesSecciones
AOD
AOD: abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest

9.55 USD 0.03 (0.32%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AOD de hoy ha cambiado un 0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.55, mientras que el máximo ha alcanzado 9.60.

Siga la dinámica de la pareja de divisas abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de AOD hoy?

abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest (AOD) se evalúa hoy en 9.55. El instrumento se negocia dentro de 9.55 - 9.60; el cierre de ayer ha sido 9.52 y el volumen comercial ha alcanzado 600. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AOD en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest?

abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest se evalúa actualmente en 9.55. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.27% y USD. Monitoree los movimientos de AOD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de AOD?

Puede comprar acciones de abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest (AOD) al precio actual de 9.55. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 9.55 o 9.85, mientras que 600 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AOD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de AOD?

Invertir en abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest implica tener en cuenta el rango anual 6.99 - 9.60 y el precio actual 9.55. Muchos comparan 0.95% y 14.78% antes de colocar órdenes en 9.55 o 9.85. Estudie los cambios diarios de precios de AOD en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Abrdn Total Dynamic Dividend Fund?

El precio más alto de Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) en el último año ha sido 9.60. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 6.99 - 9.60, una comparación con 9.52 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Abrdn Total Dynamic Dividend Fund?

El precio más bajo de Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) para el año ha sido 6.99. La comparación con los actuales 9.55 y 6.99 - 9.60 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AOD en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AOD?

En el pasado, abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 9.52 y 9.27% después de las acciones corporativas.

Rango diario
9.55 9.60
Rango anual
6.99 9.60
Cierres anteriores
9.52
Open
9.55
Bid
9.55
Ask
9.85
Low
9.55
High
9.60
Volumen
600
Cambio diario
0.32%
Cambio mensual
0.95%
Cambio a 6 meses
14.78%
Cambio anual
9.27%
04 octubre, sábado