AOD: abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest
Le taux de change de AOD a changé de 0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.49 et à un maximum de 9.55.
Suivez la dynamique abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AOD Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AOD aujourd'hui ?
L'action abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest est cotée à 9.51 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.11%, a clôturé hier à 9.50 et son volume d'échange a atteint 468. Le graphique en temps réel du cours de AOD présente ces mises à jour.
L'action abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest verse-t-elle des dividendes ?
abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest est actuellement valorisé à 9.51. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.81% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AOD.
Comment acheter des actions AOD ?
Vous pouvez acheter des actions abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest au cours actuel de 9.51. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.51 ou de 9.81, le 468 et le -0.11% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AOD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AOD ?
Investir dans abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest implique de prendre en compte la fourchette annuelle 6.99 - 9.55 et le prix actuel 9.51. Beaucoup comparent 0.53% et 14.30% avant de passer des ordres à 9.51 ou 9.81. Consultez le graphique du cours de AOD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Abrdn Total Dynamic Dividend Fund ?
Le cours le plus élevé de Abrdn Total Dynamic Dividend Fund l'année dernière était 9.55. Au cours de 6.99 - 9.55, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Abrdn Total Dynamic Dividend Fund ?
Le cours le plus bas de Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) sur l'année a été 6.99. Sa comparaison avec 9.51 et 6.99 - 9.55 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AOD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AOD a-t-elle été divisée ?
abrdn Total Dynamic Dividend Fund of Beneficial Interest a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.50 et 8.81% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.50
- Ouverture
- 9.52
- Bid
- 9.51
- Ask
- 9.81
- Plus Bas
- 9.49
- Plus Haut
- 9.55
- Volume
- 468
- Changement quotidien
- 0.11%
- Changement Mensuel
- 0.53%
- Changement à 6 Mois
- 14.30%
- Changement Annuel
- 8.81%
- Act
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Act
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Act
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%