- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ALTY: Global X Alternative Income ETF
A taxa do ALTY para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.84 e o mais alto foi 11.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Global X Alternative Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ALTY hoje?
Hoje Global X Alternative Income ETF (ALTY) está avaliado em 11.86. O instrumento é negociado dentro de 0.08%, o fechamento de ontem foi 11.85, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ALTY em tempo real.
As ações de Global X Alternative Income ETF pagam dividendos?
Atualmente Global X Alternative Income ETF está avaliado em 11.86. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.82% e USD. Monitore os movimentos de ALTY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ALTY?
Você pode comprar ações de Global X Alternative Income ETF (ALTY) pelo preço atual 11.86. Ordens geralmente são executadas perto de 11.86 ou 12.16, enquanto 8 e 0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ALTY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ALTY?
Investir em Global X Alternative Income ETF envolve considerar a faixa anual 10.57 - 12.19 e o preço atual 11.86. Muitos comparam 1.28% e 0.85% antes de enviar ordens em 11.86 ou 12.16. Estude as mudanças diárias de preço de ALTY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Global X Alternative Income ETF?
O maior preço de Global X Alternative Income ETF (ALTY) no último ano foi 12.19. As ações oscilaram bastante dentro de 10.57 - 12.19, e a comparação com 11.85 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Alternative Income ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Global X Alternative Income ETF?
O menor preço de Global X Alternative Income ETF (ALTY) no ano foi 10.57. A comparação com o preço atual 11.86 e 10.57 - 12.19 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ALTY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ALTY?
No passado Global X Alternative Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 11.85 e -1.82% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 11.85
- Open
- 11.85
- Bid
- 11.86
- Ask
- 12.16
- Low
- 11.84
- High
- 11.86
- Volume
- 8
- Mudança diária
- 0.08%
- Mudança mensal
- 1.28%
- Mudança de 6 meses
- 0.85%
- Mudança anual
- -1.82%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8