Moedas / ALTY
ALTY: Global X Alternative Income ETF

11.86 USD 0.01 (0.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ALTY para hoje mudou para 0.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.84 e o mais alto foi 11.86.

Veja a dinâmica do par de moedas Global X Alternative Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ALTY hoje?

Hoje Global X Alternative Income ETF (ALTY) está avaliado em 11.86. O instrumento é negociado dentro de 0.08%, o fechamento de ontem foi 11.85, e o volume de negociação atingiu 8. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ALTY em tempo real.

As ações de Global X Alternative Income ETF pagam dividendos?

Atualmente Global X Alternative Income ETF está avaliado em 11.86. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.82% e USD. Monitore os movimentos de ALTY no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ALTY?

Você pode comprar ações de Global X Alternative Income ETF (ALTY) pelo preço atual 11.86. Ordens geralmente são executadas perto de 11.86 ou 12.16, enquanto 8 e 0.08% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ALTY no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ALTY?

Investir em Global X Alternative Income ETF envolve considerar a faixa anual 10.57 - 12.19 e o preço atual 11.86. Muitos comparam 1.28% e 0.85% antes de enviar ordens em 11.86 ou 12.16. Estude as mudanças diárias de preço de ALTY no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Global X Alternative Income ETF?

O maior preço de Global X Alternative Income ETF (ALTY) no último ano foi 12.19. As ações oscilaram bastante dentro de 10.57 - 12.19, e a comparação com 11.85 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Global X Alternative Income ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Global X Alternative Income ETF?

O menor preço de Global X Alternative Income ETF (ALTY) no ano foi 10.57. A comparação com o preço atual 11.86 e 10.57 - 12.19 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ALTY em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ALTY?

No passado Global X Alternative Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 11.85 e -1.82% após os eventos corporativos.

Faixa diária
11.84 11.86
Faixa anual
10.57 12.19
Fechamento anterior
11.85
Open
11.85
Bid
11.86
Ask
12.16
Low
11.84
High
11.86
Volume
8
Mudança diária
0.08%
Mudança mensal
1.28%
Mudança de 6 meses
0.85%
Mudança anual
-1.82%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8