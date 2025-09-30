- Panoramica
ALTY: Global X Alternative Income ETF
Il tasso di cambio ALTY ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.84 e ad un massimo di 11.85.
Segui le dinamiche di Global X Alternative Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ALTY oggi?
Oggi le azioni Global X Alternative Income ETF sono prezzate a 11.84. Viene scambiato all'interno di -0.08%, la chiusura di ieri è stata 11.85 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ALTY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Global X Alternative Income ETF pagano dividendi?
Global X Alternative Income ETF è attualmente valutato a 11.84. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ALTY.
Come acquistare azioni ALTY?
Puoi acquistare azioni Global X Alternative Income ETF al prezzo attuale di 11.84. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.84 o 12.14, mentre 2 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ALTY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ALTY?
Investire in Global X Alternative Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 10.57 - 12.19 e il prezzo attuale 11.84. Molti confrontano 1.11% e 0.68% prima di effettuare ordini su 11.84 o 12.14. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ALTY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Alternative Income ETF?
Il prezzo massimo di Global X Alternative Income ETF nell'ultimo anno è stato 12.19. All'interno di 10.57 - 12.19, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 11.85 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Alternative Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Alternative Income ETF?
Il prezzo più basso di Global X Alternative Income ETF (ALTY) nel corso dell'anno è stato 10.57. Confrontandolo con gli attuali 11.84 e 10.57 - 12.19 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ALTY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ALTY?
Global X Alternative Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 11.85 e -1.99%.
- Chiusura Precedente
- 11.85
- Apertura
- 11.85
- Bid
- 11.84
- Ask
- 12.14
- Minimo
- 11.84
- Massimo
- 11.85
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.08%
- Variazione Mensile
- 1.11%
- Variazione Semestrale
- 0.68%
- Variazione Annuale
- -1.99%
