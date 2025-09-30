QuotazioniSezioni
ALTY: Global X Alternative Income ETF

11.84 USD 0.01 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALTY ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.84 e ad un massimo di 11.85.

Segui le dinamiche di Global X Alternative Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ALTY oggi?

Oggi le azioni Global X Alternative Income ETF sono prezzate a 11.84. Viene scambiato all'interno di -0.08%, la chiusura di ieri è stata 11.85 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ALTY mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Global X Alternative Income ETF pagano dividendi?

Global X Alternative Income ETF è attualmente valutato a 11.84. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ALTY.

Come acquistare azioni ALTY?

Puoi acquistare azioni Global X Alternative Income ETF al prezzo attuale di 11.84. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.84 o 12.14, mentre 2 e -0.08% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ALTY sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ALTY?

Investire in Global X Alternative Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 10.57 - 12.19 e il prezzo attuale 11.84. Molti confrontano 1.11% e 0.68% prima di effettuare ordini su 11.84 o 12.14. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ALTY con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Global X Alternative Income ETF?

Il prezzo massimo di Global X Alternative Income ETF nell'ultimo anno è stato 12.19. All'interno di 10.57 - 12.19, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 11.85 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Global X Alternative Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Global X Alternative Income ETF?

Il prezzo più basso di Global X Alternative Income ETF (ALTY) nel corso dell'anno è stato 10.57. Confrontandolo con gli attuali 11.84 e 10.57 - 12.19 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ALTY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ALTY?

Global X Alternative Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 11.85 e -1.99%.

Intervallo Giornaliero
11.84 11.85
Intervallo Annuale
10.57 12.19
Chiusura Precedente
11.85
Apertura
11.85
Bid
11.84
Ask
12.14
Minimo
11.84
Massimo
11.85
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
1.11%
Variazione Semestrale
0.68%
Variazione Annuale
-1.99%
