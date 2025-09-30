ALTY: Global X Alternative Income ETF
今日ALTY汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点11.84和高点11.85进行交易。
关注Global X Alternative Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
ALTY股票今天的价格是多少？
Global X Alternative Income ETF股票今天的定价为11.84。它在-0.08%范围内交易，昨天的收盘价为11.85，交易量达到2。ALTY的实时价格图表显示了这些更新。
Global X Alternative Income ETF股票是否支付股息？
Global X Alternative Income ETF目前的价值为11.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.99%和USD。实时查看图表以跟踪ALTY走势。
如何购买ALTY股票？
您可以以11.84的当前价格购买Global X Alternative Income ETF股票。订单通常设置在11.84或12.14附近，而2和-0.08%显示市场活动。立即关注ALTY的实时图表更新。
如何投资ALTY股票？
投资Global X Alternative Income ETF需要考虑年度范围10.57 - 12.19和当前价格11.84。许多人在以11.84或12.14下订单之前，会比较1.11%和。实时查看ALTY价格图表，了解每日变化。
Global X Alternative Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X Alternative Income ETF的最高价格是12.19。在10.57 - 12.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Alternative Income ETF的绩效。
Global X Alternative Income ETF股票的最低价格是多少？
Global X Alternative Income ETF（ALTY）的最低价格为10.57。将其与当前的11.84和10.57 - 12.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ALTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ALTY股票是什么时候拆分的？
Global X Alternative Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.85和-1.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.85
- 开盘价
- 11.85
- 卖价
- 11.84
- 买价
- 12.14
- 最低价
- 11.84
- 最高价
- 11.85
- 交易量
- 2
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 1.11%
- 6个月变化
- 0.68%
- 年变化
- -1.99%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8