ALTY: Global X Alternative Income ETF

11.84 USD 0.01 (0.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ALTY汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点11.84和高点11.85进行交易。

关注Global X Alternative Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ALTY股票今天的价格是多少？

Global X Alternative Income ETF股票今天的定价为11.84。它在-0.08%范围内交易，昨天的收盘价为11.85，交易量达到2。ALTY的实时价格图表显示了这些更新。

Global X Alternative Income ETF股票是否支付股息？

Global X Alternative Income ETF目前的价值为11.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.99%和USD。实时查看图表以跟踪ALTY走势。

如何购买ALTY股票？

您可以以11.84的当前价格购买Global X Alternative Income ETF股票。订单通常设置在11.84或12.14附近，而2和-0.08%显示市场活动。立即关注ALTY的实时图表更新。

如何投资ALTY股票？

投资Global X Alternative Income ETF需要考虑年度范围10.57 - 12.19和当前价格11.84。许多人在以11.84或12.14下订单之前，会比较1.11%和。实时查看ALTY价格图表，了解每日变化。

Global X Alternative Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X Alternative Income ETF的最高价格是12.19。在10.57 - 12.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X Alternative Income ETF的绩效。

Global X Alternative Income ETF股票的最低价格是多少？

Global X Alternative Income ETF（ALTY）的最低价格为10.57。将其与当前的11.84和10.57 - 12.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ALTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ALTY股票是什么时候拆分的？

Global X Alternative Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.85和-1.99%中可见。

日范围
11.84 11.85
年范围
10.57 12.19
前一天收盘价
11.85
开盘价
11.85
卖价
11.84
买价
12.14
最低价
11.84
最高价
11.85
交易量
2
日变化
-0.08%
月变化
1.11%
6个月变化
0.68%
年变化
-1.99%
