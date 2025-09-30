クォートセクション
通貨 / ALTY
ALTY: Global X Alternative Income ETF

11.84 USD 0.01 (0.08%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ALTYの今日の為替レートは、-0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり11.84の安値と11.86の高値で取引されました。

Global X Alternative Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ALTY株の現在の価格は？

Global X Alternative Income ETFの株価は本日11.84です。-0.08%内で取引され、前日の終値は11.85、取引量は7に達しました。ALTYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global X Alternative Income ETFの株は配当を出しますか？

Global X Alternative Income ETFの現在の価格は11.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.99%やUSDにも注目します。ALTYの動きはライブチャートで確認できます。

ALTY株を買う方法は？

Global X Alternative Income ETFの株は現在11.84で購入可能です。注文は通常11.84または12.14付近で行われ、7や-0.08%が市場の動きを示します。ALTYの最新情報はライブチャートで確認できます。

ALTY株に投資する方法は？

Global X Alternative Income ETFへの投資では、年間の値幅10.57 - 12.19と現在の11.84を考慮します。注文は多くの場合11.84や12.14で行われる前に、1.11%や0.68%と比較されます。ALTYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global X Alternative Income ETFの株の最高値は？

Global X Alternative Income ETFの過去1年の最高値は12.19でした。10.57 - 12.19内で株価は大きく変動し、11.85と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X Alternative Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global X Alternative Income ETFの株の最低値は？

Global X Alternative Income ETF(ALTY)の年間最安値は10.57でした。現在の11.84や10.57 - 12.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ALTYの動きはライブチャートで確認できます。

ALTYの株式分割はいつ行われましたか？

Global X Alternative Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、11.85、-1.99%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
11.84 11.86
1年のレンジ
10.57 12.19
以前の終値
11.85
始値
11.85
買値
11.84
買値
12.14
安値
11.84
高値
11.86
出来高
7
1日の変化
-0.08%
1ヶ月の変化
1.11%
6ヶ月の変化
0.68%
1年の変化
-1.99%
