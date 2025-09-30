- Обзор рынка
ALTY: Global X Alternative Income ETF
Курс ALTY за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.84, а максимальная — 11.85.
Следите за динамикой Global X Alternative Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ALTY сегодня?
Global X Alternative Income ETF (ALTY) сегодня оценивается на уровне 11.84. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 11.85, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Alternative Income ETF?
Global X Alternative Income ETF в настоящее время оценивается в 11.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.99% и USD. Отслеживайте движения ALTY на графике в реальном времени.
Как купить акции ALTY?
Вы можете купить акции Global X Alternative Income ETF (ALTY) по текущей цене 11.84. Ордера обычно размещаются около 11.84 или 12.14, тогда как 2 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ALTY?
Инвестирование в Global X Alternative Income ETF предполагает учет годового диапазона 10.57 - 12.19 и текущей цены 11.84. Многие сравнивают 1.11% и 0.68% перед размещением ордеров на 11.84 или 12.14. Изучайте ежедневные изменения цены ALTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X Alternative Income ETF?
Самая высокая цена Global X Alternative Income ETF (ALTY) за последний год составила 12.19. Акции заметно колебались в пределах 10.57 - 12.19, сравнение с 11.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Alternative Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X Alternative Income ETF?
Самая низкая цена Global X Alternative Income ETF (ALTY) за год составила 10.57. Сравнение с текущими 11.84 и 10.57 - 12.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ALTY?
В прошлом Global X Alternative Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.85 и -1.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.85
- Open
- 11.85
- Bid
- 11.84
- Ask
- 12.14
- Low
- 11.84
- High
- 11.85
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 1.11%
- 6-месячное изменение
- 0.68%
- Годовое изменение
- -1.99%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8