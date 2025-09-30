КотировкиРазделы
ALTY: Global X Alternative Income ETF

11.84 USD 0.01 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALTY за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.84, а максимальная — 11.85.

Следите за динамикой Global X Alternative Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ALTY сегодня?

Global X Alternative Income ETF (ALTY) сегодня оценивается на уровне 11.84. Инструмент торгуется в пределах -0.08%, вчерашнее закрытие составило 11.85, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ALTY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X Alternative Income ETF?

Global X Alternative Income ETF в настоящее время оценивается в 11.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.99% и USD. Отслеживайте движения ALTY на графике в реальном времени.

Как купить акции ALTY?

Вы можете купить акции Global X Alternative Income ETF (ALTY) по текущей цене 11.84. Ордера обычно размещаются около 11.84 или 12.14, тогда как 2 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ALTY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ALTY?

Инвестирование в Global X Alternative Income ETF предполагает учет годового диапазона 10.57 - 12.19 и текущей цены 11.84. Многие сравнивают 1.11% и 0.68% перед размещением ордеров на 11.84 или 12.14. Изучайте ежедневные изменения цены ALTY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X Alternative Income ETF?

Самая высокая цена Global X Alternative Income ETF (ALTY) за последний год составила 12.19. Акции заметно колебались в пределах 10.57 - 12.19, сравнение с 11.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X Alternative Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X Alternative Income ETF?

Самая низкая цена Global X Alternative Income ETF (ALTY) за год составила 10.57. Сравнение с текущими 11.84 и 10.57 - 12.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ALTY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ALTY?

В прошлом Global X Alternative Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.85 и -1.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.84 11.85
Годовой диапазон
10.57 12.19
Предыдущее закрытие
11.85
Open
11.85
Bid
11.84
Ask
12.14
Low
11.84
High
11.85
Объем
2
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
1.11%
6-месячное изменение
0.68%
Годовое изменение
-1.99%
