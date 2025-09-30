CotizacionesSecciones
Divisas / ALTY
Volver a Acciones

ALTY: Global X Alternative Income ETF

11.84 USD 0.01 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ALTY de hoy ha cambiado un -0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.84, mientras que el máximo ha alcanzado 11.86.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Alternative Income ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de ALTY hoy?

Global X Alternative Income ETF (ALTY) se evalúa hoy en 11.84. El instrumento se negocia dentro de -0.08%; el cierre de ayer ha sido 11.85 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ALTY en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Alternative Income ETF?

Global X Alternative Income ETF se evalúa actualmente en 11.84. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.99% y USD. Monitoree los movimientos de ALTY en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de ALTY?

Puede comprar acciones de Global X Alternative Income ETF (ALTY) al precio actual de 11.84. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 11.84 o 12.14, mientras que 7 y -0.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ALTY en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de ALTY?

Invertir en Global X Alternative Income ETF implica tener en cuenta el rango anual 10.57 - 12.19 y el precio actual 11.84. Muchos comparan 1.11% y 0.68% antes de colocar órdenes en 11.84 o 12.14. Estudie los cambios diarios de precios de ALTY en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Alternative Income ETF?

El precio más alto de Global X Alternative Income ETF (ALTY) en el último año ha sido 12.19. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.57 - 12.19, una comparación con 11.85 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Alternative Income ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Alternative Income ETF?

El precio más bajo de Global X Alternative Income ETF (ALTY) para el año ha sido 10.57. La comparación con los actuales 11.84 y 10.57 - 12.19 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ALTY en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ALTY?

En el pasado, Global X Alternative Income ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 11.85 y -1.99% después de las acciones corporativas.

Rango diario
11.84 11.86
Rango anual
10.57 12.19
Cierres anteriores
11.85
Open
11.85
Bid
11.84
Ask
12.14
Low
11.84
High
11.86
Volumen
7
Cambio diario
-0.08%
Cambio mensual
1.11%
Cambio a 6 meses
0.68%
Cambio anual
-1.99%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8