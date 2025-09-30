- Panorámica
ALTY: Global X Alternative Income ETF
El tipo de cambio de ALTY de hoy ha cambiado un -0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.84, mientras que el máximo ha alcanzado 11.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Alternative Income ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ALTY hoy?
Global X Alternative Income ETF (ALTY) se evalúa hoy en 11.84. El instrumento se negocia dentro de -0.08%; el cierre de ayer ha sido 11.85 y el volumen comercial ha alcanzado 7. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ALTY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global X Alternative Income ETF?
Global X Alternative Income ETF se evalúa actualmente en 11.84. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.99% y USD. Monitoree los movimientos de ALTY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ALTY?
Puede comprar acciones de Global X Alternative Income ETF (ALTY) al precio actual de 11.84. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 11.84 o 12.14, mientras que 7 y -0.08% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ALTY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ALTY?
Invertir en Global X Alternative Income ETF implica tener en cuenta el rango anual 10.57 - 12.19 y el precio actual 11.84. Muchos comparan 1.11% y 0.68% antes de colocar órdenes en 11.84 o 12.14. Estudie los cambios diarios de precios de ALTY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X Alternative Income ETF?
El precio más alto de Global X Alternative Income ETF (ALTY) en el último año ha sido 12.19. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.57 - 12.19, una comparación con 11.85 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X Alternative Income ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X Alternative Income ETF?
El precio más bajo de Global X Alternative Income ETF (ALTY) para el año ha sido 10.57. La comparación con los actuales 11.84 y 10.57 - 12.19 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ALTY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ALTY?
En el pasado, Global X Alternative Income ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 11.85 y -1.99% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 11.85
- Open
- 11.85
- Bid
- 11.84
- Ask
- 12.14
- Low
- 11.84
- High
- 11.86
- Volumen
- 7
- Cambio diario
- -0.08%
- Cambio mensual
- 1.11%
- Cambio a 6 meses
- 0.68%
- Cambio anual
- -1.99%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8