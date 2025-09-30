- Übersicht
ALTY: Global X Alternative Income ETF
Der Wechselkurs von ALTY hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.84 bis zu einem Hoch von 11.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Alternative Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ALTY heute?
Die Aktie von Global X Alternative Income ETF (ALTY) notiert heute bei 11.86. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 11.85 und das Handelsvolumen erreichte 8. Das Live-Chart von ALTY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ALTY Dividenden?
Global X Alternative Income ETF wird derzeit mit 11.86 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.82% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ALTY zu verfolgen.
Wie kaufe ich ALTY-Aktien?
Sie können Aktien von Global X Alternative Income ETF (ALTY) zum aktuellen Kurs von 11.86 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 11.86 oder 12.16 platziert, während 8 und 0.08% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ALTY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ALTY-Aktien?
Bei einer Investition in Global X Alternative Income ETF müssen die jährliche Spanne 10.57 - 12.19 und der aktuelle Kurs 11.86 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.28% und 0.85%, bevor sie Orders zu 11.86 oder 12.16 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ALTY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Global X Alternative Income ETF?
Der höchste Kurs von Global X Alternative Income ETF (ALTY) im vergangenen Jahr lag bei 12.19. Innerhalb von 10.57 - 12.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 11.85 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Global X Alternative Income ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Global X Alternative Income ETF?
Der niedrigste Kurs von Global X Alternative Income ETF (ALTY) im Laufe des Jahres betrug 10.57. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 11.86 und der Spanne 10.57 - 12.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ALTY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ALTY statt?
Global X Alternative Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 11.85 und -1.82% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.85
- Eröffnung
- 11.85
- Bid
- 11.86
- Ask
- 12.16
- Tief
- 11.84
- Hoch
- 11.86
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 1.28%
- 6-Monatsänderung
- 0.85%
- Jahresänderung
- -1.82%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8