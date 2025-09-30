CotationsSections
Devises / ALTY
ALTY: Global X Alternative Income ETF

11.85 USD 0.02 (0.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ALTY a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.84 et à un maximum de 11.87.

Suivez la dynamique Global X Alternative Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ALTY aujourd'hui ?

L'action Global X Alternative Income ETF est cotée à 11.85 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.17%, a clôturé hier à 11.87 et son volume d'échange a atteint 19. Le graphique en temps réel du cours de ALTY présente ces mises à jour.

L'action Global X Alternative Income ETF verse-t-elle des dividendes ?

Global X Alternative Income ETF est actuellement valorisé à 11.85. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également la performance de l'action. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ALTY.

Comment acheter des actions ALTY ?

Vous pouvez acheter des actions Global X Alternative Income ETF au cours actuel de 11.85. Les ordres sont généralement placés via un courtier, et l'activité du marché indique les opportunités de trading. Suivez l'évolution de ALTY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ALTY ?

Investir dans Global X Alternative Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.57 - 12.19 et le prix actuel 11.85. Beaucoup comparent les données historiques avant de passer des ordres. Consultez le graphique du cours de ALTY en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X Alternative Income ETF ?

Le cours le plus élevé de Global X Alternative Income ETF l'année dernière était 12.19. Au cours de 10.57 - 12.19, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 11.87 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X Alternative Income ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X Alternative Income ETF ?

Le cours le plus bas de Global X Alternative Income ETF (ALTY) sur l'année a été 10.57. Sa comparaison avec 11.85 et 10.57 - 12.19 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ALTY sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ALTY a-t-elle été divisée ?

Global X Alternative Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans l'historique des prix après les opérations sur titres.

Range quotidien
11.84 11.87
Range Annuel
10.57 12.19
Clôture Précédente
11.87
Ouverture
11.86
Bid
11.85
Ask
12.15
Plus Bas
11.84
Plus Haut
11.87
Volume
19
Changement quotidien
-0.17%
Changement Mensuel
1.20%
Changement à 6 Mois
0.77%
Changement Annuel
-1.90%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8