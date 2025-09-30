- Visão do mercado
AJAN: Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -
A taxa do AJAN para hoje mudou para 0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.49 e o mais alto foi 27.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AJAN hoje?
Hoje Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) está avaliado em 27.49. O instrumento é negociado dentro de 0.07%, o fechamento de ontem foi 27.47, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AJAN em tempo real.
As ações de Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - pagam dividendos?
Atualmente Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - está avaliado em 27.49. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.53% e USD. Monitore os movimentos de AJAN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AJAN?
Você pode comprar ações de Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) pelo preço atual 27.49. Ordens geralmente são executadas perto de 27.49 ou 27.79, enquanto 3 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AJAN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AJAN?
Investir em Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - envolve considerar a faixa anual 25.11 - 27.53 e o preço atual 27.49. Muitos comparam 0.44% e 4.68% antes de enviar ordens em 27.49 ou 27.79. Estude as mudanças diárias de preço de AJAN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ?
O maior preço de Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) no último ano foi 27.53. As ações oscilaram bastante dentro de 25.11 - 27.53, e a comparação com 27.47 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ?
O menor preço de Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) no ano foi 25.11. A comparação com o preço atual 27.49 e 25.11 - 27.53 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AJAN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AJAN?
No passado Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.47 e 5.53% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.47
- Open
- 27.50
- Bid
- 27.49
- Ask
- 27.79
- Low
- 27.49
- High
- 27.50
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.07%
- Mudança mensal
- 0.44%
- Mudança de 6 meses
- 4.68%
- Mudança anual
- 5.53%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8