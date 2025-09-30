- Panorámica
AJAN: Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -
El tipo de cambio de AJAN de hoy ha cambiado un 0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.49, mientras que el máximo ha alcanzado 27.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AJAN hoy?
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) se evalúa hoy en 27.49. El instrumento se negocia dentro de 0.07%; el cierre de ayer ha sido 27.47 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AJAN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ?
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - se evalúa actualmente en 27.49. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.53% y USD. Monitoree los movimientos de AJAN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AJAN?
Puede comprar acciones de Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) al precio actual de 27.49. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.49 o 27.79, mientras que 3 y -0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AJAN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AJAN?
Invertir en Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - implica tener en cuenta el rango anual 25.11 - 27.53 y el precio actual 27.49. Muchos comparan 0.44% y 4.68% antes de colocar órdenes en 27.49 o 27.79. Estudie los cambios diarios de precios de AJAN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ?
El precio más alto de Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) en el último año ha sido 27.53. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.11 - 27.53, una comparación con 27.47 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ?
El precio más bajo de Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) para el año ha sido 25.11. La comparación con los actuales 27.49 y 25.11 - 27.53 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AJAN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AJAN?
En el pasado, Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.47 y 5.53% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.47
- Open
- 27.50
- Bid
- 27.49
- Ask
- 27.79
- Low
- 27.49
- High
- 27.50
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.07%
- Cambio mensual
- 0.44%
- Cambio a 6 meses
- 4.68%
- Cambio anual
- 5.53%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8