- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AJAN: Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -
AJANの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり27.49の安値と27.50の高値で取引されました。
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
AJAN株の現在の価格は？
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - の株価は本日27.49です。0.07%内で取引され、前日の終値は27.47、取引量は3に達しました。AJANのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - の株は配当を出しますか？
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - の現在の価格は27.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.53%やUSDにも注目します。AJANの動きはライブチャートで確認できます。
AJAN株を買う方法は？
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - の株は現在27.49で購入可能です。注文は通常27.49または27.79付近で行われ、3や-0.04%が市場の動きを示します。AJANの最新情報はライブチャートで確認できます。
AJAN株に投資する方法は？
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - への投資では、年間の値幅25.11 - 27.53と現在の27.49を考慮します。注文は多くの場合27.49や27.79で行われる前に、0.44%や4.68%と比較されます。AJANの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - の株の最高値は？
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - の過去1年の最高値は27.53でした。25.11 - 27.53内で株価は大きく変動し、27.47と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - の株の最低値は？
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN)の年間最安値は25.11でした。現在の27.49や25.11 - 27.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AJANの動きはライブチャートで確認できます。
AJANの株式分割はいつ行われましたか？
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.47、5.53%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.47
- 始値
- 27.50
- 買値
- 27.49
- 買値
- 27.79
- 安値
- 27.49
- 高値
- 27.50
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.07%
- 1ヶ月の変化
- 0.44%
- 6ヶ月の変化
- 4.68%
- 1年の変化
- 5.53%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8