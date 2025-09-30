クォートセクション
通貨 / AJAN
AJAN: Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -

27.49 USD 0.02 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AJANの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり27.49の安値と27.50の高値で取引されました。

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

AJAN株の現在の価格は？

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - の株価は本日27.49です。0.07%内で取引され、前日の終値は27.47、取引量は3に達しました。AJANのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - の株は配当を出しますか？

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - の現在の価格は27.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.53%やUSDにも注目します。AJANの動きはライブチャートで確認できます。

AJAN株を買う方法は？

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - の株は現在27.49で購入可能です。注文は通常27.49または27.79付近で行われ、3や-0.04%が市場の動きを示します。AJANの最新情報はライブチャートで確認できます。

AJAN株に投資する方法は？

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - への投資では、年間の値幅25.11 - 27.53と現在の27.49を考慮します。注文は多くの場合27.49や27.79で行われる前に、0.44%や4.68%と比較されます。AJANの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - の株の最高値は？

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - の過去1年の最高値は27.53でした。25.11 - 27.53内で株価は大きく変動し、27.47と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - の株の最低値は？

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN)の年間最安値は25.11でした。現在の27.49や25.11 - 27.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AJANの動きはライブチャートで確認できます。

AJANの株式分割はいつ行われましたか？

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.47、5.53%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.49 27.50
1年のレンジ
25.11 27.53
以前の終値
27.47
始値
27.50
買値
27.49
買値
27.79
安値
27.49
高値
27.50
出来高
3
1日の変化
0.07%
1ヶ月の変化
0.44%
6ヶ月の変化
4.68%
1年の変化
5.53%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8