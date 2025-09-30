- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AJAN: Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -
Der Wechselkurs von AJAN hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.49 bis zu einem Hoch von 27.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AJAN heute?
Die Aktie von Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) notiert heute bei 27.49. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.07% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.47 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von AJAN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AJAN Dividenden?
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - wird derzeit mit 27.49 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.53% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AJAN zu verfolgen.
Wie kaufe ich AJAN-Aktien?
Sie können Aktien von Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) zum aktuellen Kurs von 27.49 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.49 oder 27.79 platziert, während 3 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AJAN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AJAN-Aktien?
Bei einer Investition in Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - müssen die jährliche Spanne 25.11 - 27.53 und der aktuelle Kurs 27.49 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.44% und 4.68%, bevor sie Orders zu 27.49 oder 27.79 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AJAN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ?
Der höchste Kurs von Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) im vergangenen Jahr lag bei 27.53. Innerhalb von 25.11 - 27.53 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.47 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ?
Der niedrigste Kurs von Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) im Laufe des Jahres betrug 25.11. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.49 und der Spanne 25.11 - 27.53 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AJAN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AJAN statt?
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.47 und 5.53% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.47
- Eröffnung
- 27.50
- Bid
- 27.49
- Ask
- 27.79
- Tief
- 27.49
- Hoch
- 27.50
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- 0.44%
- 6-Monatsänderung
- 4.68%
- Jahresänderung
- 5.53%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8