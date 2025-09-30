AJAN: Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF

Курс AJAN за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.47, а максимальная — 27.53.

Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.