AJAN: Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -
Курс AJAN за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.47, а максимальная — 27.53.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AJAN сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) сегодня оценивается на уровне 27.47. Инструмент торгуется в пределах -0.15%, вчерашнее закрытие составило 27.51, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AJAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ?
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - в настоящее время оценивается в 27.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.45% и USD. Отслеживайте движения AJAN на графике в реальном времени.
Как купить акции AJAN?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) по текущей цене 27.47. Ордера обычно размещаются около 27.47 или 27.77, тогда как 8 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AJAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AJAN?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - предполагает учет годового диапазона 25.11 - 27.53 и текущей цены 27.47. Многие сравнивают 0.37% и 4.61% перед размещением ордеров на 27.47 или 27.77. Изучайте ежедневные изменения цены AJAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) за последний год составила 27.53. Акции заметно колебались в пределах 25.11 - 27.53, сравнение с 27.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) за год составила 25.11. Сравнение с текущими 27.47 и 25.11 - 27.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AJAN?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.51 и 5.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.51
- Open
- 27.51
- Bid
- 27.47
- Ask
- 27.77
- Low
- 27.47
- High
- 27.53
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.37%
- 6-месячное изменение
- 4.61%
- Годовое изменение
- 5.45%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8