AJAN: Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -

27.47 USD 0.04 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AJAN за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.47, а максимальная — 27.53.

Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AJAN сегодня?

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) сегодня оценивается на уровне 27.47. Инструмент торгуется в пределах -0.15%, вчерашнее закрытие составило 27.51, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AJAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ?

Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - в настоящее время оценивается в 27.47. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.45% и USD. Отслеживайте движения AJAN на графике в реальном времени.

Как купить акции AJAN?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) по текущей цене 27.47. Ордера обычно размещаются около 27.47 или 27.77, тогда как 8 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AJAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AJAN?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - предполагает учет годового диапазона 25.11 - 27.53 и текущей цены 27.47. Многие сравнивают 0.37% и 4.61% перед размещением ордеров на 27.47 или 27.77. Изучайте ежедневные изменения цены AJAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) за последний год составила 27.53. Акции заметно колебались в пределах 25.11 - 27.53, сравнение с 27.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) за год составила 25.11. Сравнение с текущими 27.47 и 25.11 - 27.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AJAN?

В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.51 и 5.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.47 27.53
Годовой диапазон
25.11 27.53
Предыдущее закрытие
27.51
Open
27.51
Bid
27.47
Ask
27.77
Low
27.47
High
27.53
Объем
8
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
0.37%
6-месячное изменение
4.61%
Годовое изменение
5.45%
