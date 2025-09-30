- Panoramica
AJAN: Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -
Il tasso di cambio AJAN ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.47 e ad un massimo di 27.53.
Segui le dinamiche di Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AJAN oggi?
Oggi le azioni Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - sono prezzate a 27.47. Viene scambiato all'interno di -0.15%, la chiusura di ieri è stata 27.51 e il volume degli scambi ha raggiunto 8. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AJAN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - pagano dividendi?
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - è attualmente valutato a 27.47. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.45% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AJAN.
Come acquistare azioni AJAN?
Puoi acquistare azioni Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - al prezzo attuale di 27.47. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.47 o 27.77, mentre 8 e -0.15% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AJAN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AJAN?
Investire in Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - implica considerare l'intervallo annuale 25.11 - 27.53 e il prezzo attuale 27.47. Molti confrontano 0.37% e 4.61% prima di effettuare ordini su 27.47 o 27.77. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AJAN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ?
Il prezzo massimo di Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - nell'ultimo anno è stato 27.53. All'interno di 25.11 - 27.53, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.51 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ?
Il prezzo più basso di Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) nel corso dell'anno è stato 25.11. Confrontandolo con gli attuali 27.47 e 25.11 - 27.53 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AJAN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AJAN?
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.51 e 5.45%.
- Chiusura Precedente
- 27.51
- Apertura
- 27.51
- Bid
- 27.47
- Ask
- 27.77
- Minimo
- 27.47
- Massimo
- 27.53
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- -0.15%
- Variazione Mensile
- 0.37%
- Variazione Semestrale
- 4.61%
- Variazione Annuale
- 5.45%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8