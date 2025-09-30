AJAN: Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -
今日AJAN汇率已更改-0.15%。当日，交易品种以低点27.47和高点27.53进行交易。
关注Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
AJAN股票今天的价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - 股票今天的定价为27.47。它在-0.15%范围内交易，昨天的收盘价为27.51，交易量达到8。AJAN的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - 股票是否支付股息？
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - 目前的价值为27.47。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.45%和USD。实时查看图表以跟踪AJAN走势。
如何购买AJAN股票？
您可以以27.47的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - 股票。订单通常设置在27.47或27.77附近，而8和-0.15%显示市场活动。立即关注AJAN的实时图表更新。
如何投资AJAN股票？
投资Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - 需要考虑年度范围25.11 - 27.53和当前价格27.47。许多人在以27.47或27.77下订单之前，会比较0.37%和。实时查看AJAN价格图表，了解每日变化。
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - 股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - 的最高价格是27.53。在25.11 - 27.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - 的绩效。
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - 股票的最低价格是多少？
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - （AJAN）的最低价格为25.11。将其与当前的27.47和25.11 - 27.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AJAN股票是什么时候拆分的？
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.51和5.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.51
- 开盘价
- 27.51
- 卖价
- 27.47
- 买价
- 27.77
- 最低价
- 27.47
- 最高价
- 27.53
- 交易量
- 8
- 日变化
- -0.15%
- 月变化
- 0.37%
- 6个月变化
- 4.61%
- 年变化
- 5.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8