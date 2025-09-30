- Aperçu
AJAN: Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF -
Le taux de change de AJAN a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.47 et à un maximum de 27.53.
Suivez la dynamique Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AJAN aujourd'hui ?
L'action Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - est cotée à 27.47 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.15%, a clôturé hier à 27.51 et son volume d'échange a atteint 8. Le graphique en temps réel du cours de AJAN présente ces mises à jour.
L'action Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - verse-t-elle des dividendes ?
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - est actuellement valorisé à 27.47. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.45% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AJAN.
Comment acheter des actions AJAN ?
Vous pouvez acheter des actions Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - au cours actuel de 27.47. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.47 ou de 27.77, le 8 et le -0.15% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AJAN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AJAN ?
Investir dans Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.11 - 27.53 et le prix actuel 27.47. Beaucoup comparent 0.37% et 4.61% avant de passer des ordres à 27.47 ou 27.77. Consultez le graphique du cours de AJAN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ?
Le cours le plus élevé de Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - l'année dernière était 27.53. Au cours de 25.11 - 27.53, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.51 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - ?
Le cours le plus bas de Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - (AJAN) sur l'année a été 25.11. Sa comparaison avec 27.47 et 25.11 - 27.53 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AJAN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AJAN a-t-elle été divisée ?
Innovator ETFs Trust Innovator Equity Defined Protection ETF - a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.51 et 5.45% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.51
- Ouverture
- 27.51
- Bid
- 27.47
- Ask
- 27.77
- Plus Bas
- 27.47
- Plus Haut
- 27.53
- Volume
- 8
- Changement quotidien
- -0.15%
- Changement Mensuel
- 0.37%
- Changement à 6 Mois
- 4.61%
- Changement Annuel
- 5.45%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8