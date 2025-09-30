CotaçõesSeções
ADC-PA
ADC-PA: Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1

18.12 USD 0.04 (0.22%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ADC-PA para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.02 e o mais alto foi 18.16.

Veja a dinâmica do par de moedas Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ADC-PA hoje?

Hoje Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (ADC-PA) está avaliado em 18.12. O instrumento é negociado dentro de 0.22%, o fechamento de ontem foi 18.08, e o volume de negociação atingiu 44. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ADC-PA em tempo real.

As ações de Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 pagam dividendos?

Atualmente Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 está avaliado em 18.12. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.42% e USD. Monitore os movimentos de ADC-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ADC-PA?

Você pode comprar ações de Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (ADC-PA) pelo preço atual 18.12. Ordens geralmente são executadas perto de 18.12 ou 18.42, enquanto 44 e -0.22% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ADC-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ADC-PA?

Investir em Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 envolve considerar a faixa anual 16.91 - 18.44 e o preço atual 18.12. Muitos comparam 0.95% e 3.42% antes de enviar ordens em 18.12 ou 18.42. Estude as mudanças diárias de preço de ADC-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações AGREE REALTY CORP?

O maior preço de AGREE REALTY CORP (ADC-PA) no último ano foi 18.44. As ações oscilaram bastante dentro de 16.91 - 18.44, e a comparação com 18.08 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações AGREE REALTY CORP?

O menor preço de AGREE REALTY CORP (ADC-PA) no ano foi 16.91. A comparação com o preço atual 18.12 e 16.91 - 18.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ADC-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ADC-PA?

No passado Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.08 e 3.42% após os eventos corporativos.

Faixa diária
18.02 18.16
Faixa anual
16.91 18.44
Fechamento anterior
18.08
Open
18.16
Bid
18.12
Ask
18.42
Low
18.02
High
18.16
Volume
44
Mudança diária
0.22%
Mudança mensal
0.95%
Mudança de 6 meses
3.42%
Mudança anual
3.42%
