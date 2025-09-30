- Aperçu
ADC-PA: Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1
Le taux de change de ADC-PA a changé de 0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.02 et à un maximum de 18.16.
Suivez la dynamique Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ADC-PA aujourd'hui ?
L'action Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 est cotée à 18.12 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.22%, a clôturé hier à 18.08 et son volume d'échange a atteint 44. Le graphique en temps réel du cours de ADC-PA présente ces mises à jour.
L'action Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 verse-t-elle des dividendes ?
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 est actuellement valorisé à 18.12. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.42% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ADC-PA.
Comment acheter des actions ADC-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 au cours actuel de 18.12. Les ordres sont généralement placés à proximité de 18.12 ou de 18.42, le 44 et le -0.22% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ADC-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ADC-PA ?
Investir dans Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.91 - 18.44 et le prix actuel 18.12. Beaucoup comparent 0.95% et 3.42% avant de passer des ordres à 18.12 ou 18.42. Consultez le graphique du cours de ADC-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AGREE REALTY CORP ?
Le cours le plus élevé de AGREE REALTY CORP l'année dernière était 18.44. Au cours de 16.91 - 18.44, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 18.08 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AGREE REALTY CORP ?
Le cours le plus bas de AGREE REALTY CORP (ADC-PA) sur l'année a été 16.91. Sa comparaison avec 18.12 et 16.91 - 18.44 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ADC-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ADC-PA a-t-elle été divisée ?
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 18.08 et 3.42% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 18.08
- Ouverture
- 18.16
- Bid
- 18.12
- Ask
- 18.42
- Plus Bas
- 18.02
- Plus Haut
- 18.16
- Volume
- 44
- Changement quotidien
- 0.22%
- Changement Mensuel
- 0.95%
- Changement à 6 Mois
- 3.42%
- Changement Annuel
- 3.42%
