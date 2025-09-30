QuotazioniSezioni
Valute / ADC-PA
Tornare a Azioni

ADC-PA: Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1

18.12 USD 0.04 (0.22%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADC-PA ha avuto una variazione del 0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.02 e ad un massimo di 18.16.

Segui le dinamiche di Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ADC-PA oggi?

Oggi le azioni Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 sono prezzate a 18.12. Viene scambiato all'interno di 0.22%, la chiusura di ieri è stata 18.08 e il volume degli scambi ha raggiunto 44. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ADC-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 pagano dividendi?

Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 è attualmente valutato a 18.12. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ADC-PA.

Come acquistare azioni ADC-PA?

Puoi acquistare azioni Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 al prezzo attuale di 18.12. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.12 o 18.42, mentre 44 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ADC-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ADC-PA?

Investire in Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 implica considerare l'intervallo annuale 16.91 - 18.44 e il prezzo attuale 18.12. Molti confrontano 0.95% e 3.42% prima di effettuare ordini su 18.12 o 18.42. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ADC-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni AGREE REALTY CORP?

Il prezzo massimo di AGREE REALTY CORP nell'ultimo anno è stato 18.44. All'interno di 16.91 - 18.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.08 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AGREE REALTY CORP?

Il prezzo più basso di AGREE REALTY CORP (ADC-PA) nel corso dell'anno è stato 16.91. Confrontandolo con gli attuali 18.12 e 16.91 - 18.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ADC-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ADC-PA?

Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.08 e 3.42%.

Intervallo Giornaliero
18.02 18.16
Intervallo Annuale
16.91 18.44
Chiusura Precedente
18.08
Apertura
18.16
Bid
18.12
Ask
18.42
Minimo
18.02
Massimo
18.16
Volume
44
Variazione giornaliera
0.22%
Variazione Mensile
0.95%
Variazione Semestrale
3.42%
Variazione Annuale
3.42%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4