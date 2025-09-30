- Panoramica
ADC-PA: Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1
Il tasso di cambio ADC-PA ha avuto una variazione del 0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.02 e ad un massimo di 18.16.
Segui le dinamiche di Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ADC-PA oggi?
Oggi le azioni Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 sono prezzate a 18.12. Viene scambiato all'interno di 0.22%, la chiusura di ieri è stata 18.08 e il volume degli scambi ha raggiunto 44. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ADC-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 pagano dividendi?
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 è attualmente valutato a 18.12. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.42% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ADC-PA.
Come acquistare azioni ADC-PA?
Puoi acquistare azioni Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 al prezzo attuale di 18.12. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.12 o 18.42, mentre 44 e -0.22% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ADC-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ADC-PA?
Investire in Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 implica considerare l'intervallo annuale 16.91 - 18.44 e il prezzo attuale 18.12. Molti confrontano 0.95% e 3.42% prima di effettuare ordini su 18.12 o 18.42. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ADC-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AGREE REALTY CORP?
Il prezzo massimo di AGREE REALTY CORP nell'ultimo anno è stato 18.44. All'interno di 16.91 - 18.44, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.08 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AGREE REALTY CORP?
Il prezzo più basso di AGREE REALTY CORP (ADC-PA) nel corso dell'anno è stato 16.91. Confrontandolo con gli attuali 18.12 e 16.91 - 18.44 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ADC-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ADC-PA?
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.08 e 3.42%.
- Chiusura Precedente
- 18.08
- Apertura
- 18.16
- Bid
- 18.12
- Ask
- 18.42
- Minimo
- 18.02
- Massimo
- 18.16
- Volume
- 44
- Variazione giornaliera
- 0.22%
- Variazione Mensile
- 0.95%
- Variazione Semestrale
- 3.42%
- Variazione Annuale
- 3.42%
