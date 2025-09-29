报价部分
货币 / ADC-PA
ADC-PA: Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1

18.12 USD 0.04 (0.22%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ADC-PA汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点18.02和高点18.16进行交易。

关注Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ADC-PA股票今天的价格是多少？

Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1股票今天的定价为18.12。它在0.22%范围内交易，昨天的收盘价为18.08，交易量达到44。ADC-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1股票是否支付股息？

Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1目前的价值为18.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.42%和USD。实时查看图表以跟踪ADC-PA走势。

如何购买ADC-PA股票？

您可以以18.12的当前价格购买Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1股票。订单通常设置在18.12或18.42附近，而44和-0.22%显示市场活动。立即关注ADC-PA的实时图表更新。

如何投资ADC-PA股票？

投资Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1需要考虑年度范围16.91 - 18.44和当前价格18.12。许多人在以18.12或18.42下订单之前，会比较0.95%和。实时查看ADC-PA价格图表，了解每日变化。

AGREE REALTY CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AGREE REALTY CORP的最高价格是18.44。在16.91 - 18.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1的绩效。

AGREE REALTY CORP股票的最低价格是多少？

AGREE REALTY CORP（ADC-PA）的最低价格为16.91。将其与当前的18.12和16.91 - 18.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ADC-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ADC-PA股票是什么时候拆分的？

Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.08和3.42%中可见。

日范围
18.02 18.16
年范围
16.91 18.44
前一天收盘价
18.08
开盘价
18.16
卖价
18.12
买价
18.42
最低价
18.02
最高价
18.16
交易量
44
日变化
0.22%
月变化
0.95%
6个月变化
3.42%
年变化
3.42%
