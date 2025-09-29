ADC-PA: Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1
今日ADC-PA汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点18.02和高点18.16进行交易。
关注Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
ADC-PA股票今天的价格是多少？
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1股票今天的定价为18.12。它在0.22%范围内交易，昨天的收盘价为18.08，交易量达到44。ADC-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1股票是否支付股息？
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1目前的价值为18.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.42%和USD。实时查看图表以跟踪ADC-PA走势。
如何购买ADC-PA股票？
您可以以18.12的当前价格购买Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1股票。订单通常设置在18.12或18.42附近，而44和-0.22%显示市场活动。立即关注ADC-PA的实时图表更新。
如何投资ADC-PA股票？
投资Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1需要考虑年度范围16.91 - 18.44和当前价格18.12。许多人在以18.12或18.42下订单之前，会比较0.95%和。实时查看ADC-PA价格图表，了解每日变化。
AGREE REALTY CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AGREE REALTY CORP的最高价格是18.44。在16.91 - 18.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1的绩效。
AGREE REALTY CORP股票的最低价格是多少？
AGREE REALTY CORP（ADC-PA）的最低价格为16.91。将其与当前的18.12和16.91 - 18.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ADC-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ADC-PA股票是什么时候拆分的？
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.08和3.42%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.08
- 开盘价
- 18.16
- 卖价
- 18.12
- 买价
- 18.42
- 最低价
- 18.02
- 最高价
- 18.16
- 交易量
- 44
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 0.95%
- 6个月变化
- 3.42%
- 年变化
- 3.42%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值