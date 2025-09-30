- Übersicht
ADC-PA: Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1
Der Wechselkurs von ADC-PA hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.02 bis zu einem Hoch von 18.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ADC-PA heute?
Die Aktie von Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (ADC-PA) notiert heute bei 18.12. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.22% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.08 und das Handelsvolumen erreichte 44. Das Live-Chart von ADC-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ADC-PA Dividenden?
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 wird derzeit mit 18.12 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ADC-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich ADC-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (ADC-PA) zum aktuellen Kurs von 18.12 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.12 oder 18.42 platziert, während 44 und -0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ADC-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ADC-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 müssen die jährliche Spanne 16.91 - 18.44 und der aktuelle Kurs 18.12 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.95% und 3.42%, bevor sie Orders zu 18.12 oder 18.42 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ADC-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AGREE REALTY CORP?
Der höchste Kurs von AGREE REALTY CORP (ADC-PA) im vergangenen Jahr lag bei 18.44. Innerhalb von 16.91 - 18.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.08 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AGREE REALTY CORP?
Der niedrigste Kurs von AGREE REALTY CORP (ADC-PA) im Laufe des Jahres betrug 16.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.12 und der Spanne 16.91 - 18.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ADC-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ADC-PA statt?
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.08 und 3.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.08
- Eröffnung
- 18.16
- Bid
- 18.12
- Ask
- 18.42
- Tief
- 18.02
- Hoch
- 18.16
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- 0.95%
- 6-Monatsänderung
- 3.42%
- Jahresänderung
- 3.42%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4