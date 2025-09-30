KurseKategorien
Währungen / ADC-PA
Zurück zum Aktien

ADC-PA: Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1

18.12 USD 0.04 (0.22%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADC-PA hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.02 bis zu einem Hoch von 18.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ADC-PA heute?

Die Aktie von Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (ADC-PA) notiert heute bei 18.12. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.22% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.08 und das Handelsvolumen erreichte 44. Das Live-Chart von ADC-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ADC-PA Dividenden?

Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 wird derzeit mit 18.12 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ADC-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich ADC-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (ADC-PA) zum aktuellen Kurs von 18.12 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.12 oder 18.42 platziert, während 44 und -0.22% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ADC-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ADC-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 müssen die jährliche Spanne 16.91 - 18.44 und der aktuelle Kurs 18.12 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.95% und 3.42%, bevor sie Orders zu 18.12 oder 18.42 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ADC-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AGREE REALTY CORP?

Der höchste Kurs von AGREE REALTY CORP (ADC-PA) im vergangenen Jahr lag bei 18.44. Innerhalb von 16.91 - 18.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.08 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AGREE REALTY CORP?

Der niedrigste Kurs von AGREE REALTY CORP (ADC-PA) im Laufe des Jahres betrug 16.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.12 und der Spanne 16.91 - 18.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ADC-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ADC-PA statt?

Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.08 und 3.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
18.02 18.16
Jahresspanne
16.91 18.44
Vorheriger Schlusskurs
18.08
Eröffnung
18.16
Bid
18.12
Ask
18.42
Tief
18.02
Hoch
18.16
Volumen
44
Tagesänderung
0.22%
Monatsänderung
0.95%
6-Monatsänderung
3.42%
Jahresänderung
3.42%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4