ADC-PA: Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1
Курс ADC-PA за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.02, а максимальная — 18.16.
Следите за динамикой Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ADC-PA сегодня?
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (ADC-PA) сегодня оценивается на уровне 18.12. Инструмент торгуется в пределах 0.22%, вчерашнее закрытие составило 18.08, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ADC-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1?
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 в настоящее время оценивается в 18.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.42% и USD. Отслеживайте движения ADC-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции ADC-PA?
Вы можете купить акции Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (ADC-PA) по текущей цене 18.12. Ордера обычно размещаются около 18.12 или 18.42, тогда как 44 и -0.22% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ADC-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ADC-PA?
Инвестирование в Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 предполагает учет годового диапазона 16.91 - 18.44 и текущей цены 18.12. Многие сравнивают 0.95% и 3.42% перед размещением ордеров на 18.12 или 18.42. Изучайте ежедневные изменения цены ADC-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AGREE REALTY CORP?
Самая высокая цена AGREE REALTY CORP (ADC-PA) за последний год составила 18.44. Акции заметно колебались в пределах 16.91 - 18.44, сравнение с 18.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AGREE REALTY CORP?
Самая низкая цена AGREE REALTY CORP (ADC-PA) за год составила 16.91. Сравнение с текущими 18.12 и 16.91 - 18.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ADC-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ADC-PA?
В прошлом Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.08 и 3.42% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.08
- Open
- 18.16
- Bid
- 18.12
- Ask
- 18.42
- Low
- 18.02
- High
- 18.16
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- 0.95%
- 6-месячное изменение
- 3.42%
- Годовое изменение
- 3.42%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%