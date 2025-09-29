КотировкиРазделы
ADC-PA: Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1

18.12 USD 0.04 (0.22%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADC-PA за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.02, а максимальная — 18.16.

Следите за динамикой Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
18.02 18.16
Годовой диапазон
16.91 18.44
Предыдущее закрытие
18.08
Open
18.16
Bid
18.12
Ask
18.42
Low
18.02
High
18.16
Объем
44
Дневное изменение
0.22%
Месячное изменение
0.95%
6-месячное изменение
3.42%
Годовое изменение
3.42%
