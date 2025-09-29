- Panorámica
ADC-PA: Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1
El tipo de cambio de ADC-PA de hoy ha cambiado un 0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.02, mientras que el máximo ha alcanzado 18.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ADC-PA hoy?
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (ADC-PA) se evalúa hoy en 18.12. El instrumento se negocia dentro de 0.22%; el cierre de ayer ha sido 18.08 y el volumen comercial ha alcanzado 44. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ADC-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1?
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 se evalúa actualmente en 18.12. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.42% y USD. Monitoree los movimientos de ADC-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ADC-PA?
Puede comprar acciones de Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 (ADC-PA) al precio actual de 18.12. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.12 o 18.42, mientras que 44 y -0.22% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ADC-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ADC-PA?
Invertir en Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 implica tener en cuenta el rango anual 16.91 - 18.44 y el precio actual 18.12. Muchos comparan 0.95% y 3.42% antes de colocar órdenes en 18.12 o 18.42. Estudie los cambios diarios de precios de ADC-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AGREE REALTY CORP?
El precio más alto de AGREE REALTY CORP (ADC-PA) en el último año ha sido 18.44. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.91 - 18.44, una comparación con 18.08 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AGREE REALTY CORP?
El precio más bajo de AGREE REALTY CORP (ADC-PA) para el año ha sido 16.91. La comparación con los actuales 18.12 y 16.91 - 18.44 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ADC-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ADC-PA?
En el pasado, Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 18.08 y 3.42% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 18.08
- Open
- 18.16
- Bid
- 18.12
- Ask
- 18.42
- Low
- 18.02
- High
- 18.16
- Volumen
- 44
- Cambio diario
- 0.22%
- Cambio mensual
- 0.95%
- Cambio a 6 meses
- 3.42%
- Cambio anual
- 3.42%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.