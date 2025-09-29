- 概要
ADC-PA: Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1
ADC-PAの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり18.02の安値と18.16の高値で取引されました。
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ADC-PA株の現在の価格は？
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1の株価は本日18.12です。0.22%内で取引され、前日の終値は18.08、取引量は44に達しました。ADC-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1の株は配当を出しますか？
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1の現在の価格は18.12です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.42%やUSDにも注目します。ADC-PAの動きはライブチャートで確認できます。
ADC-PA株を買う方法は？
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1の株は現在18.12で購入可能です。注文は通常18.12または18.42付近で行われ、44や-0.22%が市場の動きを示します。ADC-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
ADC-PA株に投資する方法は？
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1への投資では、年間の値幅16.91 - 18.44と現在の18.12を考慮します。注文は多くの場合18.12や18.42で行われる前に、0.95%や3.42%と比較されます。ADC-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AGREE REALTY CORPの株の最高値は？
AGREE REALTY CORPの過去1年の最高値は18.44でした。16.91 - 18.44内で株価は大きく変動し、18.08と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AGREE REALTY CORPの株の最低値は？
AGREE REALTY CORP(ADC-PA)の年間最安値は16.91でした。現在の18.12や16.91 - 18.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ADC-PAの動きはライブチャートで確認できます。
ADC-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.08、3.42%に企業行動後の影響として反映されます。
