ADC-PA: Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1

18.12 USD 0.04 (0.22%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ADC-PAの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり18.02の安値と18.16の高値で取引されました。

Agree Realty Corporation Depositary Shares, each representing 1ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.02 18.16
1年のレンジ
16.91 18.44
以前の終値
18.08
始値
18.16
買値
18.12
買値
18.42
安値
18.02
高値
18.16
出来高
44
1日の変化
0.22%
1ヶ月の変化
0.95%
6ヶ月の変化
3.42%
1年の変化
3.42%
