AAXJ: iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
A taxa do AAXJ para hoje mudou para 0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 91.01 e o mais alto foi 91.38.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AAXJ Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AAXJ hoje?
Hoje iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) está avaliado em 91.15. O instrumento é negociado dentro de 0.23%, o fechamento de ontem foi 90.94, e o volume de negociação atingiu 1339. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AAXJ em tempo real.
As ações de iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF está avaliado em 91.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 15.48% e USD. Monitore os movimentos de AAXJ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AAXJ?
Você pode comprar ações de iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) pelo preço atual 91.15. Ordens geralmente são executadas perto de 91.15 ou 91.45, enquanto 1339 e -0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AAXJ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AAXJ?
Investir em iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF envolve considerar a faixa anual 64.33 - 92.45 e o preço atual 91.15. Muitos comparam 6.73% e 23.19% antes de enviar ordens em 91.15 ou 91.45. Estude as mudanças diárias de preço de AAXJ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF?
O maior preço de iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) no último ano foi 92.45. As ações oscilaram bastante dentro de 64.33 - 92.45, e a comparação com 90.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF?
O menor preço de iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) no ano foi 64.33. A comparação com o preço atual 91.15 e 64.33 - 92.45 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AAXJ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AAXJ?
No passado iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 90.94 e 15.48% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 90.94
- Open
- 91.27
- Bid
- 91.15
- Ask
- 91.45
- Low
- 91.01
- High
- 91.38
- Volume
- 1.339 K
- Mudança diária
- 0.23%
- Mudança mensal
- 6.73%
- Mudança de 6 meses
- 23.19%
- Mudança anual
- 15.48%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8