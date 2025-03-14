- 概要
AAXJ: iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり91.01の安値と91.38の高値で取引されました。
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AAXJ News
よくあるご質問
AAXJ株の現在の価格は？
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFの株価は本日91.15です。0.23%内で取引され、前日の終値は90.94、取引量は1339に達しました。AAXJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFの株は配当を出しますか？
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFの現在の価格は91.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は15.48%やUSDにも注目します。AAXJの動きはライブチャートで確認できます。
AAXJ株を買う方法は？
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFの株は現在91.15で購入可能です。注文は通常91.15または91.45付近で行われ、1339や-0.13%が市場の動きを示します。AAXJの最新情報はライブチャートで確認できます。
AAXJ株に投資する方法は？
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFへの投資では、年間の値幅64.33 - 92.45と現在の91.15を考慮します。注文は多くの場合91.15や91.45で行われる前に、6.73%や23.19%と比較されます。AAXJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFの株の最高値は？
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFの過去1年の最高値は92.45でした。64.33 - 92.45内で株価は大きく変動し、90.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFの株の最低値は？
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF(AAXJ)の年間最安値は64.33でした。現在の91.15や64.33 - 92.45と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AAXJの動きはライブチャートで確認できます。
AAXJの株式分割はいつ行われましたか？
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、90.94、15.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 90.94
- 始値
- 91.27
- 買値
- 91.15
- 買値
- 91.45
- 安値
- 91.01
- 高値
- 91.38
- 出来高
- 1.339 K
- 1日の変化
- 0.23%
- 1ヶ月の変化
- 6.73%
- 6ヶ月の変化
- 23.19%
- 1年の変化
- 15.48%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8