AAXJ: iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
Le taux de change de AAXJ a changé de 0.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 90.92 et à un maximum de 91.33.
Suivez la dynamique iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AAXJ Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AAXJ aujourd'hui ?
L'action iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF est cotée à 90.94 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.98%, a clôturé hier à 90.06 et son volume d'échange a atteint 739. Le graphique en temps réel du cours de AAXJ présente ces mises à jour.
L'action iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF est actuellement valorisé à 90.94. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 15.22% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AAXJ.
Comment acheter des actions AAXJ ?
Vous pouvez acheter des actions iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF au cours actuel de 90.94. Les ordres sont généralement placés à proximité de 90.94 ou de 91.24, le 739 et le -0.14% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AAXJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AAXJ ?
Investir dans iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 64.33 - 92.45 et le prix actuel 90.94. Beaucoup comparent 6.49% et 22.91% avant de passer des ordres à 90.94 ou 91.24. Consultez le graphique du cours de AAXJ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF l'année dernière était 92.45. Au cours de 64.33 - 92.45, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 90.06 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF ?
Le cours le plus bas de iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) sur l'année a été 64.33. Sa comparaison avec 90.94 et 64.33 - 92.45 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AAXJ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AAXJ a-t-elle été divisée ?
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 90.06 et 15.22% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 90.06
- Ouverture
- 91.07
- Bid
- 90.94
- Ask
- 91.24
- Plus Bas
- 90.92
- Plus Haut
- 91.33
- Volume
- 739
- Changement quotidien
- 0.98%
- Changement Mensuel
- 6.49%
- Changement à 6 Mois
- 22.91%
- Changement Annuel
- 15.22%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8