AAXJ: iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
Курс AAXJ за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.08, а максимальная — 91.38.
Следите за динамикой iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AAXJ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AAXJ сегодня?
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) сегодня оценивается на уровне 91.31. Инструмент торгуется в пределах 0.41%, вчерашнее закрытие составило 90.94, а торговый объем достиг 630. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AAXJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF?
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF в настоящее время оценивается в 91.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.68% и USD. Отслеживайте движения AAXJ на графике в реальном времени.
Как купить акции AAXJ?
Вы можете купить акции iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) по текущей цене 91.31. Ордера обычно размещаются около 91.31 или 91.61, тогда как 630 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AAXJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AAXJ?
Инвестирование в iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF предполагает учет годового диапазона 64.33 - 92.45 и текущей цены 91.31. Многие сравнивают 6.92% и 23.41% перед размещением ордеров на 91.31 или 91.61. Изучайте ежедневные изменения цены AAXJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) за последний год составила 92.45. Акции заметно колебались в пределах 64.33 - 92.45, сравнение с 90.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) за год составила 64.33. Сравнение с текущими 91.31 и 64.33 - 92.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AAXJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AAXJ?
В прошлом iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 90.94 и 15.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 90.94
- Open
- 91.27
- Bid
- 91.31
- Ask
- 91.61
- Low
- 91.08
- High
- 91.38
- Объем
- 630
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- 6.92%
- 6-месячное изменение
- 23.41%
- Годовое изменение
- 15.68%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8