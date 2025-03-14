- Übersicht
AAXJ: iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
Der Wechselkurs von AAXJ hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.01 bis zu einem Hoch von 91.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AAXJ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AAXJ heute?
Die Aktie von iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) notiert heute bei 91.10. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.18% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 90.94 und das Handelsvolumen erreichte 1563. Das Live-Chart von AAXJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AAXJ Dividenden?
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF wird derzeit mit 91.10 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.42% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AAXJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich AAXJ-Aktien?
Sie können Aktien von iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) zum aktuellen Kurs von 91.10 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 91.10 oder 91.40 platziert, während 1563 und -0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AAXJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AAXJ-Aktien?
Bei einer Investition in iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF müssen die jährliche Spanne 64.33 - 92.45 und der aktuelle Kurs 91.10 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.67% und 23.12%, bevor sie Orders zu 91.10 oder 91.40 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AAXJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF?
Der höchste Kurs von iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) im vergangenen Jahr lag bei 92.45. Innerhalb von 64.33 - 92.45 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 90.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) im Laufe des Jahres betrug 64.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 91.10 und der Spanne 64.33 - 92.45 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AAXJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AAXJ statt?
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 90.94 und 15.42% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 90.94
- Eröffnung
- 91.27
- Bid
- 91.10
- Ask
- 91.40
- Tief
- 91.01
- Hoch
- 91.38
- Volumen
- 1.563 K
- Tagesänderung
- 0.18%
- Monatsänderung
- 6.67%
- 6-Monatsänderung
- 23.12%
- Jahresänderung
- 15.42%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8