AAXJ: iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
今日AAXJ汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点91.08和高点91.38进行交易。
关注iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
AAXJ股票今天的价格是多少？
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF股票今天的定价为91.31。它在0.41%范围内交易，昨天的收盘价为90.94，交易量达到630。AAXJ的实时价格图表显示了这些更新。
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF股票是否支付股息？
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF目前的价值为91.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.68%和USD。实时查看图表以跟踪AAXJ走势。
如何购买AAXJ股票？
您可以以91.31的当前价格购买iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF股票。订单通常设置在91.31或91.61附近，而630和0.04%显示市场活动。立即关注AAXJ的实时图表更新。
如何投资AAXJ股票？
投资iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF需要考虑年度范围64.33 - 92.45和当前价格91.31。许多人在以91.31或91.61下订单之前，会比较6.92%和。实时查看AAXJ价格图表，了解每日变化。
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF的最高价格是92.45。在64.33 - 92.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF的绩效。
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF股票的最低价格是多少？
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF（AAXJ）的最低价格为64.33。将其与当前的91.31和64.33 - 92.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAXJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AAXJ股票是什么时候拆分的？
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、90.94和15.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 90.94
- 开盘价
- 91.27
- 卖价
- 91.31
- 买价
- 91.61
- 最低价
- 91.08
- 最高价
- 91.38
- 交易量
- 630
- 日变化
- 0.41%
- 月变化
- 6.92%
- 6个月变化
- 23.41%
- 年变化
- 15.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8