报价部分
货币 / AAXJ
回到股票

AAXJ: iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF

91.31 USD 0.37 (0.41%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AAXJ汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点91.08和高点91.38进行交易。

关注iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AAXJ新闻

常见问题解答

AAXJ股票今天的价格是多少？

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF股票今天的定价为91.31。它在0.41%范围内交易，昨天的收盘价为90.94，交易量达到630。AAXJ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF目前的价值为91.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.68%和USD。实时查看图表以跟踪AAXJ走势。

如何购买AAXJ股票？

您可以以91.31的当前价格购买iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF股票。订单通常设置在91.31或91.61附近，而630和0.04%显示市场活动。立即关注AAXJ的实时图表更新。

如何投资AAXJ股票？

投资iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF需要考虑年度范围64.33 - 92.45和当前价格91.31。许多人在以91.31或91.61下订单之前，会比较6.92%和。实时查看AAXJ价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF的最高价格是92.45。在64.33 - 92.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF的绩效。

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF（AAXJ）的最低价格为64.33。将其与当前的91.31和64.33 - 92.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AAXJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AAXJ股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、90.94和15.68%中可见。

日范围
91.08 91.38
年范围
64.33 92.45
前一天收盘价
90.94
开盘价
91.27
卖价
91.31
买价
91.61
最低价
91.08
最高价
91.38
交易量
630
日变化
0.41%
月变化
6.92%
6个月变化
23.41%
年变化
15.68%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8