AAXJ: iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
El tipo de cambio de AAXJ de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 91.01, mientras que el máximo ha alcanzado 91.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AAXJ News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AAXJ hoy?
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) se evalúa hoy en 91.15. El instrumento se negocia dentro de 0.23%; el cierre de ayer ha sido 90.94 y el volumen comercial ha alcanzado 1339. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AAXJ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF?
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF se evalúa actualmente en 91.15. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 15.48% y USD. Monitoree los movimientos de AAXJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AAXJ?
Puede comprar acciones de iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) al precio actual de 91.15. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 91.15 o 91.45, mientras que 1339 y -0.13% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AAXJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AAXJ?
Invertir en iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF implica tener en cuenta el rango anual 64.33 - 92.45 y el precio actual 91.15. Muchos comparan 6.73% y 23.19% antes de colocar órdenes en 91.15 o 91.45. Estudie los cambios diarios de precios de AAXJ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF?
El precio más alto de iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) en el último año ha sido 92.45. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 64.33 - 92.45, una comparación con 90.94 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF?
El precio más bajo de iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (AAXJ) para el año ha sido 64.33. La comparación con los actuales 91.15 y 64.33 - 92.45 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AAXJ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AAXJ?
En el pasado, iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 90.94 y 15.48% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 90.94
- Open
- 91.27
- Bid
- 91.15
- Ask
- 91.45
- Low
- 91.01
- High
- 91.38
- Volumen
- 1.339 K
- Cambio diario
- 0.23%
- Cambio mensual
- 6.73%
- Cambio a 6 meses
- 23.19%
- Cambio anual
- 15.48%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8